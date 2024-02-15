Telegram стал главным инструментом мошенников

Сегодня основным инструментом в руках мошенниках является мессенджер Telegram, предупредили в МВД. Как себя обезопасить?
Основным инструментом коммуникации при совершении киберпреступлений в последнее время стал Telegram. Об этом сообщил замначальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Сергей Ерохин.
По словам эксперта, преступления в ИТ-сфере чаще всего носят организованный характер и имеют признаки трансграничности. С января по декабрь 2023 года количество таких преступлений увеличилось почти на 30%.
Главная причина актуальности и роста преступности в сфере ИТ – факты незаконного использования, передачи, сбора и хранения персональных данных россиян, уверены в МВД. В частности, в сети активно появляются коммерческие сайты, которые предназначены для сбора, накопления скомпрометированных данных, предоставления их доступа на платной основе. При этом заказчиками могут выступать как участники преступных групп, так и недобросовестные сотрудники частных сыскных, коллекторских агентств и иностранных служб.
Платформа Telegram сегодня является одним из лидеров среди социальных сетей лидерами по охвату за месяц – туда заходит 67% населения, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. При этом 72% пользователей читают каналы, а среди старшего поколения на каналы приходится половина активности в этом мессенджере.
Недобросовестное отношение Telegram к фильтрации контента подтверждают и многочисленные штрафы, наложенные на мессенджер только за последнее время. Так, Таганский суд Москвы ранее назначил административный штраф в 1 млн руб. Telegram за нарушение закона о самоконтроле из-за того, что владелец социальной сети не выполнил обязанности по осуществлению мониторинга и принятия мер по ограничению доступа к запрещенной информации. Немногим раньше мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей за отказ удалить запрещённую информацию по требованию Роскомнадзора.
Безусловно, Telegram сегодня крайне популярен и является одной из самых комфортных интернет-площадок не только для общения, но и для ведения публичных каналов, которые для многих уже заменили другие источники потребления новостей, отмечает Антон Немкин. Тем не менее, учитывая неутешительные показатели распространения мошеннических схем, фейков и другой противоправной информации на этой площадке, стоит соблюдать ряд простых правил, чтобы обезопасить себя.