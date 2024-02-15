Telegram стал главным инструментом мошенников

Сегодня основным инструментом в руках мошенниках является мессенджер Telegram, предупредили в МВД. Как себя обезопасить?

Основным инструментом коммуникации при совершении киберпреступлений в последнее время стал Telegram. Об этом сообщил замначальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Сергей Ерохин.

«Основным инструментом коммуникации злоумышленников в таких преступлениях (IT-преступления) является Telegram, взаимодействие с которым затруднено и на практике не осуществляется ввиду размещения серверного оборудования компании и самого юридического лица за пределами РФ, мягко говоря, в недоступном сегменте», — сказал он, выступая в рамках круглого стола в Совете Федерации.

По словам эксперта, преступления в ИТ-сфере чаще всего носят организованный характер и имеют признаки трансграничности. С января по декабрь 2023 года количество таких преступлений увеличилось почти на 30%.

«В то же время количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 26%», — добавил Ерохин.

Главная причина актуальности и роста преступности в сфере ИТ – факты незаконного использования, передачи, сбора и хранения персональных данных россиян, уверены в МВД. В частности, в сети активно появляются коммерческие сайты, которые предназначены для сбора, накопления скомпрометированных данных, предоставления их доступа на платной основе. При этом заказчиками могут выступать как участники преступных групп, так и недобросовестные сотрудники частных сыскных, коллекторских агентств и иностранных служб.

Платформа Telegram сегодня является одним из лидеров среди социальных сетей лидерами по охвату за месяц – туда заходит 67% населения, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. При этом 72% пользователей читают каналы, а среди старшего поколения на каналы приходится половина активности в этом мессенджере.

«При этом порядка 30% всего времени, проведенного в Telegram россияне тратят на чтение каналов. Безусловно, многие из них верифицированы и принадлежат либо СМИ, либо популярным общественным деятелям и организациям. Однако около 15% всех Telegram-каналов принадлежат мошенникам или тем, кто создает их в преступных целях. Например, по-прежнему существует тренд на распространение копий фейков, которые тиражируются в СМИ, социальных сетях и мессенджерах. По данным экспертов, количество копий фейковой информации в 2023 году выросло в 8 раз по сравнению с 2021-м, а в текущем году количество таких копий фейков может достигнуть уже 15 млн. И одной из основных площадок для распространения таких фейков в России как раз является Telegram, за ним следуют «Одноклассники» и «ВКонтакте», - рассказал депутат.

Недобросовестное отношение Telegram к фильтрации контента подтверждают и многочисленные штрафы, наложенные на мессенджер только за последнее время. Так, Таганский суд Москвы ранее назначил административный штраф в 1 млн руб. Telegram за нарушение закона о самоконтроле из-за того, что владелец социальной сети не выполнил обязанности по осуществлению мониторинга и принятия мер по ограничению доступа к запрещенной информации. Немногим раньше мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей за отказ удалить запрещённую информацию по требованию Роскомнадзора.

Безусловно, Telegram сегодня крайне популярен и является одной из самых комфортных интернет-площадок не только для общения, но и для ведения публичных каналов, которые для многих уже заменили другие источники потребления новостей, отмечает Антон Немкин. Тем не менее, учитывая неутешительные показатели распространения мошеннических схем, фейков и другой противоправной информации на этой площадке, стоит соблюдать ряд простых правил, чтобы обезопасить себя.

«Не стоит, например, вводить на сторонних ресурсах код, который присылает служба поддержки Telegram при авторизации с нового устройства или скачивать взломанные приложения в целях экономии. Также советую отключить в мессенджере автозагрузку файлов, а вместо этого установить антивирус, который будет проверять все скачиваемые файлы, и двухфакторную аутентификацию, - отметил депутат. – Кроме того, не стоит переходить по сомнительным ссылкам и всегда проверять их на вредоносность. А еще никогда не соглашайтесь на сомнительные и незаконные услуги - чаще всего они являются лишь уловкой для привлечения внимания. Еще один совет: обращайте внимание на оформление аккаунтов - официальный сервис техподдержки нельзя ни заблокировать, ни добавить в список контактов. Но это можно сделать, если канал фейковый».