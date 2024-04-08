Места работы в Петербурге комплексов фиксации нарушений ПДД c 8 по 14 апреля

Места дислокации комплексов определяются Управлением ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт‑Петербургу и Ленинградской области. Адреса работы всех городских комплексов фиксации нарушений ПДД публикуются на сайте Городского мониторингового центра.

Пушкинский район

п. Шушары, Витебский пр., д.130, лит.А, к Московскому ш.

п. Шушары, Витебский пр., д.138, лит.А, к Московскому ш.

п. Шушары, Витебский пр., д.139, лит.А, к Петербургскому ш.

п. Шушары, Витебский пр., д.145, лит.А, к Петербургскому ш.

п. Шушары, Витебский пр., д.153, лит.А, к Петербургскому ш.

п. Шушары, Витебский пр., д.157, лит.А, к Петербургскому ш.

г. Пушкин, Киевское ш., N59.681 E30.244, к нп Дони

г. Пушкин, Киевское ш., N59.682 E30.245, к Красносельскому ш.

г. Пушкин, Киевское ш., N59.700 E30.263, к Красносельскому ш.

г. Пушкин, Киевское ш., N59.716 E30.280, к Красносельскому ш.

г. Пушкин, Киевское ш., N59.734 E30.298, к Красносельскому ш.

г. Пушкин, Киевское ш., N59.734 E30.299, к Волхонскому ш.

г. Пушкин, Киевское ш., N59.743 E30.308, к Рехколовскому ш.

п. Шушары, Московское ш., д.50, лит.А, к Курьерскому пр-ду

п. Шушары, Московское ш., д.295, лит.А, к Ленсоветовской дороге

п. Шушары, Московское ш., д.296, лит.А, к Колпинскому ш.

п. Тярлево, Фильтровское ш., напротив д.2, лит.А, к Московскому ш.; к Садовой ул.

Колпинский район

п. Металлострой, Усть-Ижорское ш., N59.779 E30.541, к Софийской ул.; к дороге на Металлострой

п. Металлострой, Усть-Ижорское ш., N59.782 E30.572, к дороге на Металлострой; к Софийской ул.

г. Колпино, пр. Заводской, д.32, лит.А, к ул. Машиностроителей; к ул. Веры Слуцкой

п. Усть-Ижора, Петрозаводское ш., д.17, лит.А, к ул. Бугры; к Глиняному пер.

п. Саперный, Петрозаводское ш., N59.767 E30.727, к Дорожной ул.; к Ленинградскому ш.

г. Колпино, Рубежное ш., N59.742 E30.636, к Понтонному пр-ду

г. Колпино, Рубежное ш., N59.755 E30.624, к Оборонной ул.

п. Петро-Славянка, ул. Софийская, д.112, стр.1, к КАД А-118

п. Петро-Славянка, ул. Софийская, д.127, к.1, лит.А, к Усть-Ижорскому ш.

г. Колпино, ул. Софийская, N59.739 E30.550, к Заводскому пр.

г. Колпино, ул. Софийская, N59.739 E30.551, к Пролетарской ул.

г. Колпино, ул. Финляндская, д.13, к.3, лит.А, к Фидерной ул.; к ул. Братьев Радченко

Кронштадтский район

КАД А-118, внешнее кольцо, 118 км 050 м, к Краснофлотскому ш.

КАД А-118, внешнее кольцо, 120 км 650 м, к Краснофлотскому ш.

КАД А-118, внешнее кольцо, 124 км 850 м, к Краснофлотскому ш.

КАД А-118, внешнее кольцо, 130 км 200 м, к Кронштадтскому ш.

КАД А-118, внешнее кольцо, 132 км 230 м, к Кронштадтскому ш.

КАД А-118, внешнее кольцо, 133 км 830 м, к Кронштадтскому ш.

КАД А-118, внешнее кольцо, 137 км 400 м, к Кронштадтскому ш.

КАД А-118, внешнее кольцо, 140 км 100 м, к Кронштадтскому ш.

КАД А-118, внутреннее кольцо, 116 км 800 м, к Кронштадтскому ш.

КАД А-118, внутреннее кольцо, 122 км 880 м, к Кронштадтскому ш.

КАД А-118, внутреннее кольцо, 125 км 650 м, к Кронштадтскому ш.

КАД А-118, внутреннее кольцо, 129 км 925 м, к Приморскому ш.

КАД А-118, внутреннее кольцо, 132 км 230 м, к Приморскому ш.

КАД А-118, внутреннее кольцо, 133 км 830 м, к Приморскому ш.

г. Кронштадт, Цитадельская дорога, N60.000 E29.750 к ул. Зосимова; к Кронштадтскому ш.

Василеостровский район

ул. Уральская, д.31, лит.А, к Наличной ул.

Выборгский район

п. Парголово, ул. Парашютная, N60.058 E30.220, к дороге в Каменку

п. Парголово, ул. Парашютная, N60.058 E30.220, к Легковой ул.

п. Парголово, ул. Парашютная, N60.062 E30.215, к дороге в Каменку

Выборгское ш., N60.051 E30.310, к пр. Просвещения

Выборгское ш., N60.049 E30.312, к ул. Хошимина

Выборгское ш., д.78, к Елизаветинской ул.

пр. Просвещения, д.35, лит.А, к пр. Художников

пр. Просвещения, д.37, лит.А, к ул. Кустодиева

пр. Просвещения, д.46, к.1, лит.А, к ул. Ивана Фомина

пр. Просвещения, д.50, лит.А, к пр. Художников

пр. Суздальский, д.49, лит.А, к пр. Культуры

пр. Суздальский, N60.052 E30.381, к пр. Художников

пр. Северный, д.26, к.1, лит.А, к пр. Художников

пр. Художников, д.30, к.1, лит.А, пр. Просвещения

пр. Энгельса, д.115, к.1, лит.А, к пр. Луначарского

Калининский район

пр. Гражданский, напротив д.41, лит.А, к ул. Верности

пр. Гражданский, д.104, к.1, лит.А, к пр. Луначарского

пр. Гражданский, д.105, к.1, лит.А, к пр. Просвещения

пр. Гражданский, д.116, к.5, лит.А, к пр. Луначарского

пр. Гражданский, д.117, к.1, лит.А, к пр. Просвещения

пр. Пискарёвский, д.10, лит.А, к Полюстровскому пр.

пр. Просвещения, д.69, лит.А, к Светлановскому пр.

пр. Просвещения, д.75, лит.А, к ул. Брянцева

пр. Просвещения, напротив д.104, лит.А, к ул. Руставели

Кировский район

ул. Маршала Говорова, д.8, лит.А, к ул. Новостроек; к ул. Васи Алексеева

ул. Маршала Говорова, д.14, лит.А, к ул. Васи Алексеева; к ул. Возрождения

пр. Маршала Жукова, д.28, к.1, лит.А, к ул. Маршала Казакова

пр. Маршала Жукова, д.46, лит.А, к Ленинскому пр.

пр. Маршала Жукова, д.66, к.1, лит.А, к ул. Бурцева

Красногвардейский район

пр. Малоохтинский, N59.925 E30.402, к мосту Александра Невского

наб. Малоохтинская, N59.930 E30.399, к мосту Александра Невского

пр. Ириновский, д.22, к.1, лит.А, к Индустриальному пр.

пр. Ириновский, д.31/48, лит.А, к пр. Наставников

пр. Наставников, д.36, к.1, лит.А, к пр. Энтузиастов

пр. Наставников, д.47, к.1, лит.А, к Ириновскому пр.

пр. Пискарёвский, д.11, лит.А, к пр. Металлистов

Рябовское ш., N59.986 E30.521, к ш. Дорога Жизни; к КАД А-118

Рябовское ш., N59.989 E30.526, к ш. Дорога Жизни; к КАД А-118

Рябовское ш., N59.992 E30.534, к КАД А-118; к ш. Дорога Жизни

пр. Шафировский, д.17, лит.Б, к КАД А-118

пр. Шафировский, сооруж.18/1, к Ручьёвской дороге

пр. Энергетиков, д.26, лит.А, к ул. Большая Пороховская

пр. Энергетиков, д.31, лит.А, к ш. Революции

ул. Маршала Тухачевского, д.3, лит.А, к ул. Стасовой; напротив д.3, лит.А, к ш. Революции

Красносельский район

пр. Маршала Жукова, д.49, лит.А, к ш. Петергофское

Курортный район

г. Сестрорецк, Приморское ш., д.266, лит.А, к ул. Инструментальщиков

г. Сестрорецк, Приморское ш., N60.088 E29.966, к Северному пер.

г. Сестрорецк, Приморское ш., д.311, лит.А, к Заречной дороге

г. Сестрорецк, Приморское ш., напротив д.320, лит.А, к Северному пер.

п. Молодежное, Приморское ш., д.648, лит.А, к Средневыборгскому ш.; к Волго-Донской ул.

п. Смолячково, Приморское ш., напротив д.676, лит.А, к ул. Тесовый Берег; к пер. Павлика Морозова

п. Смолячково, Приморское ш., д.703, лит.А, к Земляничной ал.; к Кордонной ул.

п. Смолячково, Приморское ш., N60.176 E29.443, к Земляничной ал.; к р. Приветная

п. Песочный, ул. Советская, напротив д.57, лит.А, к Рабочей ул.; к Лесной ул.

Московский район

Витебский пр., д.3, лит.Ж, к Благодатной ул.

пр. Витебский, N59.864 E30.358, к Бассейной ул.

пр. Дунайский, д.27, к.2, лит.Б, к Витебскому пр.

пр. Дунайский, д.28, лит.A, к пр. Космонавтов

пр. Космонавтов, д.37, лит.А, к ул. Типанова

пр. Космонавтов, д.44, лит.А, к ул. Типанова

пр. Московский, д.186, лит.А, к Благодатной ул.

Пулковское ш., д.27, лит.А, к КАД А-118

Пулковское ш., д.35, к.5, лит.А, к Петербургскому ш.

Пулковское ш., д.36, к.2, лит.А, к Дунайскому пр.

Пулковское ш., д.52, к.2 лит.А, к КАД А-118

Пулковское ш., д.73, к.2, стр.1, к Волхонскому ш.

п. Шушары, Пулковское ш., сооруж.106/1, к Петербургскому ш.

ул. Типанова, д.30, лит.А, к Витебскому пр.

Невский район

пр. Большевиков, д.17, лит.Ч, к ул. Дыбенко

пр. Большевиков, д.18, лит.А к ул. Подвойского

пр. Дальневосточный, д.7, лит.А, к ул. Коллонтай

пр. Дальневосточный, д.12, к.2, стр.1, к Зольной ул.

пр. Дальневосточный, д.56, лит.А, к ул. Новосёлов

пр. Дальневосточный, д.57, к.1, лит.Б, к Народной ул.

ул. Коллонтай, д.3, лит.А к Нерчинской ул.

Усть-Славянка, пр. Советский, д. 57, лит.А, к Шлиссельбургскому ш.; напротив д. 57, лит.А, к Гудиловской ул.

Петродворцовый район

г. Петергоф, ш. Гостилицкое, N59.869 E29.844, к Чичеринской ул.

г. Петергоф, ш. Гостилицкое, N59.870 E29.837, к Цветочной ул.

г. Петергоф, ш. Гостилицкое, N59.870 E29.841, к Солнечной ул.

г. Петергоф, ш. Ораниенбаумское, д.2а, лит.А, к Знаменской ул.; напротив д.2а, лит.А, к Елизаветинской ул.

г. Ломоносов, ул. Федюнинского, ьд.3б, лит.Б, к ул. Связи; напротив д.3б, лит.Б, к Астрономической ул.

Приморский район

пр. Авиаконструкторов, д.8, к.1, лит.Д, к ул. Ильюшина

пр. Авиаконструкторов, д.12, лит.А, к Долгоозёрной ул.

пр. Богатырский, д.13, лит.А, к пр. Сизова

пр. Богатырский, д.36, к.1, лит.А, к Стародеревенской ул.

пр. Богатырский, д.41, к.1, лит.А, к Планерной ул.

Выборгская наб., напротив д.61, лит.А, к Кантемировскому мосту

ул. Ильюшина, д.5, к.1, стр.1, к Стародеревенской ул.

ул. Ильюшина, д.14, стр.1, к Стародеревенской ул.

пр. Комендантский, д.58, к.1, стр.1, к Шуваловскому пр.

пр. Комендантский, д.59, к.1, стр.1, к Глухарской ул.

пр. Комендантский, д.64, к.1, стр.1, к Плесецкой ул.

пр. Комендантский, д.67, стр.1, к Арцеуловской ал.

пр. Королева, д.3, к.1, лит.А, к Серебристому б-ру.; напротив д.3, к.1, лит.А, к Коломяжскому пр.

п. Лисий Нос, ш. Приморское, д.114, лит.А, к ул. Сосновая; напротив д.114, лит.А, к КАД А-118

пр. Приморский, напротив д.147, лит.А, к ул. Яхтенная; д.147, лит.А, к ул. Беговая

пр. Лахтинский, д.69, к.2, лит.А, к ул. Красных Партизан

пр. Лахтинский, д.149, лит.А, к п. Лисий Нос

пр. Лахтинский, д.149, лит.А, к Петровской ал.

ул. Оптиков, д.45, к.1, лит.А, к Шуваловскому пр.

ул. Оптиков, д.50, к.2, лит.А, к Туристской ул.

ул. Парашютная, д.44, к.1, стр.1, к Долгоозёрной ул.

ул. Парашютная, д.45, стр.1, к ул. Шаврова

ул. Парашютная, д.52, лит.А, к Шуваловскому пр.

ул. Парашютная, д.81, к.1, стр.1, к ул. Лётчика Паршина

ул. Парашютная, д.88, лит.А, к ул. Лётчика Паршина

ул. Парашютная, д.89, сооруж.1, к дороге в Каменку

Приморское ш., д.4, к.1, лит.А, к п. Ольгино

Приморское ш., напротив д.4, к.1, лит.А, к п. Лисий Нос

Приморское ш., д.47, лит.А, к п. Лисий Нос

Приморское ш., N59.990 E30.219, к ул. Савушкина

Приморское ш., N59.991 E30.196, к Яхтенной ул.

Приморское ш., N59.994 E30.208, к Яхтенной ул.

Приморское ш., N59.997 E30.103, к п. Ольгино

Приморское ш., N59.999 E30.087, к п. Лисий нос

г .СПб, Приморское ш., N60.002 E30.069, к п. Ольгино

Приморское ш., N60.002,E30.070, к п. Лисий нос

Приморское ш., N60.007 E30.038, к п. Лисий нос

пр. Приморский, д.15, лит.А, к ул. Академика Шиманского

пр. Приморский, д.44, к.3, лит.А, к Липовой аллее

Суздальское ш., д.28, к.1, стр.1, к Выборгскому ш.

Суздальское ш., напротив д.30, к.2, стр.1, к дороге в Каменку

Ушаковская наб., д.5, лит.А, к Ушаковскому мосту

Фрунзенский район

ул. Софийская, д.95, лит.А, к КАД А-118

ул. Софийская, д.78, лит.А, к Грузовому пр-ду

ул. Бухарестская, д.6, лит.А, к Касимовскому мосту

ул. Бухарестская, д.1, лит.А, к ул. Салова