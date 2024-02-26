Места дислокации в Петербурге комплексов, фиксирующих превышение скорости c 26 по 29 февраля

Места дислокации комплексов определяются Управлением ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт‑Петербургу и Ленинградской области. Адреса работы всех городских комплексов фиксации нарушений ПДД публикуются на сайте Городского мониторингового центра.

Пушкинский район

п. Тярлево, Фильтровское ш., напротив д.2, лит.А, к Московскому ш.; к Садовой ул.

п. Шушары, Московское ш., д.296, лит.А, к Колпинскому ш.

п. Шушары, Московское ш., д.295, лит.А, к Ленсоветовской дороге

п. Шушары, Московское ш., д.50, лит.А, к Курьерскому пр-ду

г. Пушкин, Киевское ш., N59.743 E30.308, к Рехколовскому ш.

г. Пушкин, Киевское ш., N59.734 E30.298, к Красносельскому ш.

г. Пушкин, Киевское ш., N59.716 E30.280, к Красносельскому ш.

г. Пушкин, Киевское ш., N59.700 E30.263, к Красносельскому ш.

г. Пушкин, Киевское ш., N59.682 E30.245, к Красносельскому ш.

г. Пушкин, Киевское ш., N59.681 E30.244, к нп Дони

п. Шушары, ул. Софийская, N59.772 E30.499, к Колпинскому ш.

п. Шушары, Витебский пр., N59.757 E30.393, к Московскому ш.

п. Шушары, Витебский пр., N59.756 E30.392, к Петербургскому ш.

п. Шушары, Витебский пр., д.157, лит.А, к Петербургскому ш.

п. Шушары, Витебский пр., д.153, лит.А, к Петербургскому ш.

п. Шушары, Витебский пр., д.145, лит.А, к Петербургскому ш.

п. Шушары, Витебский пр., д.139, лит.А, к Петербургскому ш.

п. Шушары, Витебский пр., д.138, лит.А, к Московскому ш.

п. Шушары, Витебский пр., д.130, лит.А, к Московскому ш.

Колпинский район

п. Петро-Славянка, ул. Софийская, д.141, лит.А, к Усть-Ижорскому ш.

г. Колпино, ул. Софийская, N59.752 E30.525, к Финляндской ул.

п. Металлострой, Усть-Ижорское ш., N59.779 E30.541, к Софийской ул.; к дороге на Металлострой

п. Металлострой, Усть-Ижорское ш., N59.782 E30.572, к дороге на Металлострой; к Софийской ул.

г. Колпино, пр. Заводской, д.32, лит.А, к ул. Машиностроителей; к ул. Веры Слуцкой

п. Усть-Ижора, Петрозаводское ш., д.17, лит.А, к ул. Бугры; к Глиняному пер.

п. Саперный, Петрозаводское ш., N59.767 E30.727, к Дорожной ул.; к Ленинградскому ш.

г. Колпино, Рубежное ш., N59.742 E30.636, к Понтонному пр-ду

г. Колпино, Рубежное ш., N59.755 E30.624, к Оборонной ул.

п. Петро-Славянка, ул. Софийская, д.112, стр.1, к КАД А-118

п. Петро-Славянка, ул. Софийская, д.127, к.1, лит.А, к Усть-Ижорскому ш.

г. Колпино, ул. Софийская, N59.739 E30.550, к Заводскому пр.

г. Колпино, ул. Софийская, N59.739 E30.551, к Пролетарской ул.