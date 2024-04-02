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Питерец.ру » Общество » На КАД в районе развязки с Московским шоссе перекроют одну полосу

На КАД в районе развязки с Московским шоссе перекроют одну полосу

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На внешнем кольце КАД в районе развязки с Московским шоссе перекроют одну полосу движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на 65 километре внешнего кольца автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), в районе транспортной развязки на пересечении с Московским шоссе (М-10 «Россия») будет перекрыта одна полоса движения. 

«В связи с производством работ по строительству временного съезда к месту проведения строительно-монтажных работ в период с 3 апреля по 20 мая будет перекрыта для движения автомобильного транспорта первая полоса, а по второй, третей и четвёртой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Наименование объекта: Концессионный проект по созданию и эксплуатации трамвайной сети по маршруту «станция метро Купчино - пос. Шушары – Славянка» на территории Санкт-Петербурга. Этап 1. Строительство трамвайной линии. Участок от Балканской площади до Шушарской дороги. Трамвайное депо с подъездными путями.

Заказчик: ООО «БалтНедвижСервис».

Генеральный подрядчик: АО «АБЗ-Дорстрой».

«Производитель работ гарантирует обеспечение безопасности дорожного движения на период производства работ» - добавил Пузыревский.

Информация о перекрытии полосы будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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