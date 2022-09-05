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Питерец.ру » Общество » Пройдет новый форум классруков

Пройдет новый форум классруков

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Петербургские учителя примут участие в очередном форуме

"Питерец.ру" сообщает, что в октябре состоится Форум классруков. Мероприятие пройдет в Москве и станет вторым по счету. Впервые его провели в 2021 году. На этот раз, помимо школьных педагогов, на форум приглашены кураторы колледжей.

Заявки на участие подали более 64 тыс. учителей. Но из них были отобраны лишь 1300 человек. В их числе оказались 38 петербургских педагогов. В форуме 2021 года приняло участие около 1000 педагогов.

Это очень важное мероприятие, ведь педагоги со всей России получают возможность обмениваться ценным опытом. Классный руководитель – очень ответственная должность. Эти педагоги решают серьезные задачи, ведь именно от этих людей во многом зависит успешность учебно-воспитательного процесса.

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