Пройдет новый форум классруков

"Питерец.ру" сообщает, что в октябре состоится Форум классруков. Мероприятие пройдет в Москве и станет вторым по счету. Впервые его провели в 2021 году. На этот раз, помимо школьных педагогов, на форум приглашены кураторы колледжей.

Заявки на участие подали более 64 тыс. учителей. Но из них были отобраны лишь 1300 человек. В их числе оказались 38 петербургских педагогов. В форуме 2021 года приняло участие около 1000 педагогов.

Это очень важное мероприятие, ведь педагоги со всей России получают возможность обмениваться ценным опытом. Классный руководитель – очень ответственная должность. Эти педагоги решают серьезные задачи, ведь именно от этих людей во многом зависит успешность учебно-воспитательного процесса.