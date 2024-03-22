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На КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе перекроют одну полосу

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Опубликовал: Вадик Котов
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На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе перекроют одну полосу движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на участке между транспортной развязкой на пересечении с Колтушским шоссе и транспортной развязкой на пересечении с Мурманским шоссе (Р-21 «Кола») будет перекрыта одна полоса движения.

«В связи с производством работ по уборке смёта в разделительной полосе дороги, в период с 22 по 25 марта будет перекрыта для движения автомобильного транспорта четвертая полоса, а по первой, второй и третьей полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Работы будут производиться на участке внутреннего кольца КАД с 45 по 51 километр» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Информация о перекрытии полосы будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО ПО «РосДорСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район КАД
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