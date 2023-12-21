Ремонт ступеней у «Сенной площади» может продлиться два с лишним месяца

Александр Гуречкин, начальник службы тоннельных сооружений петербургского метрополитена озвучил свои предположения относительно продолжительности ремонтных работ на станции "Сенная площадь".
Накануне станцию закрывали для входа и выхода пассажиров из-за просадки ступеней, ведущих к вестибюлю.
Несмотря на усилия коллег Гуречкина в сокращении времени восстановления лестницы, он считает, что работы могут продлиться более двух месяцев.
Представители пресс-службы метрополитена объяснили, что просадка ступеней на станции "Сенная площадь" возможно произошла в результате неблагоприятного воздействия осадков и реагентов. Истинную причину установит экспертиза.
В ближайшее время гражданам предлагается пользоваться альтернативными станциями пересадочного узла, такими как "Спасская" и "Садовая".
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