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Питерец.ру » Общество » Ремонт ступеней у «Сенной площади» может продлиться два с лишним месяца

Ремонт ступеней у «Сенной площади» может продлиться два с лишним месяца

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС.ру
Александр Гуречкин озвучил свои предположения относительно продолжительности ремонтных работ на станции "Сенная площадь".

Александр Гуречкин, начальник службы тоннельных сооружений петербургского метрополитена озвучил свои предположения относительно продолжительности ремонтных работ на станции "Сенная площадь".
Накануне станцию закрывали для входа и выхода пассажиров из-за просадки ступеней, ведущих к вестибюлю.

Несмотря на усилия коллег Гуречкина в сокращении времени восстановления лестницы, он считает, что работы могут продлиться более двух месяцев.
Представители пресс-службы метрополитена объяснили, что просадка ступеней на станции "Сенная площадь" возможно произошла в результате неблагоприятного воздействия осадков и реагентов. Истинную причину установит экспертиза.

В ближайшее время гражданам предлагается пользоваться альтернативными станциями пересадочного узла, такими как "Спасская" и "Садовая".

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС.ру
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