В Петербурге на заседании правительства утвердили программу проведения новогодних и рождественских праздников

Сегодня на заседании городского правительства, проведенном губернатором Александром Бегловым, была утверждена программа проведения новогодних и рождественских праздников в Санкт-Петербурге. В предыдущие годы город сталкивался с ограничениями из-за пандемии, но в этом году празднование пройдет в полном формате.

Глава города подчеркнул, что они стремятся, чтобы праздники прошли без помех и с хорошим настроением у всех жителей и гостей города. К новому году и рождеству подготовлено около трехсот праздничных мероприятий.

Как всегда, на Дворцовой площади будет установлена главная новогодняя елка Петербурга. Эта красавица доставлена из Выборгского района Ленинградской области. Зажжение праздничных огней на елке запланировано на 20 декабря.

С 9 декабря по 8 января 2024 года будет открыта Рождественская ярмарка на Манежной площади, Малой Садовой и Кленовой улицах, а также на Дворцовой площади. На последней площади также будет установлена катальная горка, чтобы добавить веселья и азарта. Кроме того, с 22 декабря будет работать ярмарка на Московской площади.

Для любителей катания на коньках с 16 декабря по 14 января на Конюшенной площади будет открыт каток. Здесь также будут показывать сказку "Снегурочка" в исполнении артистов Детского ледового театра Санкт-Петербурга. Кроме того, уже сейчас работает большой искусственный каток на Елагином острове. Всего этой зимой в Петербурге будет открыто 228 катков.

Новогодние гуляния на Дворцовой площади и Невском проспекте начнутся 31 декабря в 23:00. Зрителей ожидает шоу-программа с участием звезд. Как и до пандемии, будут работать две праздничные локации: площадка с фотозоной и аниматорами у Главного портика Большого Гостиного двора и сцена на Малой Конюшенной улице.

Кульминацией новогодней программы станет салют, который осветит небо над городом в 3 часа ночи. Гуляния продлятся до 4 часов утра 1 января.

Как всегда, в Ледовом дворце пройдет праздник новогодней елки для школьников младших классов. Более 260 тысяч ребят с первого по четвертый класс смогут насладиться постановкой "Путешествие в Волшебную страну". Это будет настоящее волшебство и незабываемый опыт для детей.

В этом году наряду с традиционными праздниками, в Петербурге также будут проведены новые мероприятия. Например, будет организовано грандиозное шествие Деда Мороза и Снегурочки по центру города. Это станет настоящим праздником для всех детей и взрослых, которые смогут увидеть и поздороваться с любимыми героями. Кроме того, в этом году будет установлено больше новогодних украшений по всему городу. Здания, улицы и скверы будут украшены яркими гирляндами, огнями и новогодними фигурами. Это создаст атмосферу сказки и волшебства, которую так полюбили жители и гости Петербурга.

Также стоит отметить, что в этом году в Петербурге будет проведена благотворительная акция, направленная на помощь нуждающимся семьям. Все желающие смогут сделать пожертвования или принять участие в различных благотворительных мероприятиях, чтобы сделать новогодние праздники еще более радостными и добрыми. Таким образом, новогодние и рождественские праздники в Петербурге обещают быть яркими, веселыми и запоминающимися. Город готовится к встрече нового года с огромным энтузиазмом и желанием создать незабываемую атмосферу праздника для всех жителей и гостей. Будут проведены многочисленные мероприятия, открыты катки и ярмарки, а также организованы шоу-программы и салюты.

Новогодние праздники в Петербурге обещают стать настоящим чудом и подарить всем много радости и волшебства.