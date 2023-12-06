ента новостей

18:52
Трассу «Скандинавия» перекроют три раза 7 декабря
18:29
Выдвинуты две версии возникновения пожара в здании Консерватории
16:13
Пожар в Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова локализован
15:34
В Петербурге на заседании правительства утвердили программу проведения новогодних и рождественских праздников
15:21
В Ротонде Мариинского дворца вручили премии победителям олимпиады Эйлера
14:53
В Ленобласти полицейские с погоней задерживали пьяного водителя
13:45
В Ленобласти задержали подозреваемого в поножовщине
13:34
В Пушкине задержали подозреваемого в обмане пенсионерки
13:23
Киностудия «Ленфильм» начала съемки фильма «Снег пригнул бамбук»
13:13
В преддверии новогодних праздников мошенники придумали новую схему обмана
13:01
Презентация книги «Террор. Кому и зачем он нужен» Николая Старикова
10:50
Пенсионерка из Сертолово перевела телефонным мошенникам 840 тысяч рублей
10:38
Полиция Гатчины возбудила дело после пропажи кошелька у пенсионерки
10:19
В Петербурге две девочки стали жертвами сексуальных домогательств
09:42
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании нового штата Венесуэлы Гайана-Эссекибо
00:04
СКА по буллитам проиграл «Автомобилисту» и сразу 15 шайб в столичном дерби «Спартака» и «Динамо»
20:35
Поэтический международный конкурс чтецов «Живая классика» объявил имена победителей 2023 года
20:31
В Ленобласти «Киа Рио» сбила лося. Водитель погиб, пассажир в тяжёлом состоянии
16:31
Неудачный заполярный выезд петербургского «Кристалла» в мини-футбольной Суперлиге: два поражения от «Норильского никеля»
15:57
Подъём петербургского хоккейного «Динамо» при Владимире Крикунове – четыре победы подряд в матчах чемпионата ВХЛ
15:13
Федеральная инициатива об ответственности чиновников за незаконные решения внесена в ЗакС Петербурга
14:46
Награды Правительства Петербурга вручили лучшим волонтерам и добровольческим организациям
14:27
Председателем комитета по природным ресурсам Ленобласти назначен Федор Стулов
14:22
Президент Нигерии призывает к расследованию гибели 85 мирных жителей в результате нападения беспилотника
14:02
Александр Беглов подписал закон о бюджете города на ближайшие три года
13:53
Аллею сквера Блокадников осветило новое наружное освещение
13:33
Стенд Санкт‑Петербурга получил награду на Международной выставке-форуме "Россия"
13:17
Сенатор от Ленобласти Сергей Перминов удостоен ордена Дружбы
13:00
Выставка «Художники России – Героям Отечества»
12:52
В Петербурге прошел концерт, посвященный Международному дню инвалидов
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге на заседании правительства утвердили программу проведения новогодних и рождественских праздников

В Петербурге на заседании правительства утвердили программу проведения новогодних и рождественских праздников

0
61
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Петербурга
Новогодние праздники в Петербурге пройдут в полном формате

Сегодня на заседании городского правительства, проведенном губернатором Александром Бегловым, была утверждена программа проведения новогодних и рождественских праздников в Санкт-Петербурге. В предыдущие годы город сталкивался с ограничениями из-за пандемии, но в этом году празднование пройдет в полном формате.

Глава города подчеркнул, что они стремятся, чтобы праздники прошли без помех и с хорошим настроением у всех жителей и гостей города. К новому году и рождеству подготовлено около трехсот праздничных мероприятий.

Как всегда, на Дворцовой площади будет установлена главная новогодняя елка Петербурга. Эта красавица доставлена из Выборгского района Ленинградской области. Зажжение праздничных огней на елке запланировано на 20 декабря.

С 9 декабря по 8 января 2024 года будет открыта Рождественская ярмарка на Манежной площади, Малой Садовой и Кленовой улицах, а также на Дворцовой площади. На последней площади также будет установлена катальная горка, чтобы добавить веселья и азарта. Кроме того, с 22 декабря будет работать ярмарка на Московской площади.

Для любителей катания на коньках с 16 декабря по 14 января на Конюшенной площади будет открыт каток. Здесь также будут показывать сказку "Снегурочка" в исполнении артистов Детского ледового театра Санкт-Петербурга.  Кроме того, уже сейчас работает большой искусственный каток на Елагином острове. Всего этой зимой в Петербурге будет открыто 228 катков.

Новогодние гуляния на Дворцовой площади и Невском проспекте начнутся 31 декабря в 23:00. Зрителей ожидает шоу-программа с участием звезд. Как и до пандемии, будут работать две праздничные локации: площадка с фотозоной и аниматорами у Главного портика Большого Гостиного двора и сцена на Малой Конюшенной улице.

Кульминацией новогодней программы станет салют, который осветит небо над городом в 3 часа ночи. Гуляния продлятся до 4 часов утра 1 января.

Как всегда, в Ледовом дворце пройдет праздник новогодней елки для школьников младших классов. Более 260 тысяч ребят с первого по четвертый класс смогут насладиться постановкой "Путешествие в Волшебную страну". Это будет настоящее волшебство и незабываемый опыт для детей.

В этом году наряду с традиционными праздниками, в Петербурге также будут проведены новые мероприятия. Например, будет организовано грандиозное шествие Деда Мороза и Снегурочки по центру города. Это станет настоящим праздником для всех детей и взрослых, которые смогут увидеть и поздороваться с любимыми героями. Кроме того, в этом году будет установлено больше новогодних украшений по всему городу. Здания, улицы и скверы будут украшены яркими гирляндами, огнями и новогодними фигурами. Это создаст атмосферу сказки и волшебства, которую так полюбили жители и гости Петербурга.

Также стоит отметить, что в этом году в Петербурге будет проведена благотворительная акция, направленная на помощь нуждающимся семьям. Все желающие смогут сделать пожертвования или принять участие в различных благотворительных мероприятиях, чтобы сделать новогодние праздники еще более радостными и добрыми. Таким образом, новогодние и рождественские праздники в Петербурге обещают быть яркими, веселыми и запоминающимися. Город готовится к встрече нового года с огромным энтузиазмом и желанием создать незабываемую атмосферу праздника для всех жителей и гостей. Будут проведены многочисленные мероприятия, открыты катки и ярмарки, а также организованы шоу-программы и салюты.

Новогодние праздники в Петербурге обещают стать настоящим чудом и подарить всем много радости и волшебства.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Петербурга
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

2-12-2014, 14:37
Главная елка Петербурга в этом году подешевела
17-12-2014, 10:19
Ёлочка, гори!!!
26-12-2016, 10:10
Дед Мороз открыл Рождественскую ярмарку в Петербурге
16-12-2022, 19:21
В Ленобласти музеи приготовили для детей новогодние программы
19-12-2012, 08:09
Открытие новогодних праздников начнется с флэшмоба «Дедморозинг и снегуринг»
21-05-2017, 20:17
Движение транспорта в центре Петербурга ограничат из-за проведения книжного салона

Происшествия на дорогах

0
149
Вчера, 20:31
В Ленобласти «Киа Рио» сбила лося. Водитель погиб, пассажир в тяжёлом состоянии
0
179
4-12-2023, 09:58
В Красносельском районе в ДТП пострадал 4-летний ребенок
0
310
3-12-2023, 11:37
В Выборгском районе женщина на иномарке сбила 5-летнюю девочку
0
286
3-12-2023, 08:03
В Ленобласти самосвал врезался в силовое ограждение и опрокинулся. Водитель погиб
Наверх