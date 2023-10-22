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В Петербурге полуденным выстрелом с Нарышкина бастиона завершилась памятная акция «Дни белых журавлей»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Единая Россия
В Петербурге полуденным выстрелом с Нарышкина бастиона завершилась памятная акция «Дни белых журавлей»

Одним из организаторов акции, которая прошла в Северной столице в 13-й раз, является депутат фракции «Единой России» в Заксобрании Петербурга, ветеран боевых действий в Республике Афганистан, кавалер ордена Красной Звезды Андрей Горшечников

Полуденный выстрел сигнального орудия в честь российских и советских воинов, погибших в войнах в разные периоды истории, был произведен в воскресенье с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Артиллерийский выстрел ознаменовал завершение памятной акции «Дни белых журавлей».

Ежегодная акция памяти павших воинов, которая стартовала 16 октября, в Петербурге прошла уже в 13-й раз. Возникнув в Северной столице по инициативе молодежного общественного движения «СТЕРХИ», акция постепенно привлекала всё больше регионов страны и уже стала всероссийской. В этом году, который по решению Президента России объявлен в стране Годом Расула Гамзатова, «Дни белых журавлей» стали кульминацией большой программы мероприятий, приуроченных к 100-летнему юбилею поэта. Одним из организаторов акции является депутат фракции «Единой России» в Заксобрании Петербурга, ветеран боевых действий в Республике Афганистан, кавалер ордена Красной Звезды Андрей Горшечников.

Старт ежегодной акции дал митинг-реквием на Серафимовском кладбище у монумента памяти погибших в Афганистане. В эту неделю памяти по всей стране в рамках акции проходили забеги, показательные выступления, уроки мужества, награждения. Активисты делали из бумаги белых журавликов, которых приносили вместе с цветами к мемориалам павших защитников Отечества. В соцсетях движение «СТЕРХИ» запустило масштабный флешмоб «Я участвую в акции #ДниБелыхЖуравлей …», люди рассказывали о том, какой они внесли вклад в увековечивание памяти о павших защитниках Отечества.

«У нас каждый день были мероприятия, посвященные памяти наших воинов. Встречи с ветеранами, спортивные состязания, показательные выступления, награждения победителей, участвующих в течение года в различных акциях. Полуденный выстрел прогремел в честь российских солдат, служивших, державших в руках оружие, и в память о погибших россиянах во всех войнах. Кто не знает своей истории, не почитает своих старших товарищей и наставников, у тех нет будущего», - сказал Андрей Горшечников.

22 октября в России отмечается День белых журавлей, который принято называть литературным праздником «Белые журавли». Он был утвержден народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым как дань памяти о павших на полях сражений во всех военных конфликтах. В 1965 году поэт написал свое знаменитое стихотворение «Журавли», в котором говорится о душах погибших солдат, превратившихся в белых птиц. В этом произведении полет журавлей — воплощение духовного и телесного возрождения.

Впервые Праздник белых журавлей отметили в августе 1986 года в Дагестане – тогда он был приурочен к открытию первого монумента с изображением журавлей, посвященного Великой Отечественной войне. В 2009 году ЮНЕСКО официально внесла его в международный календарь памятных дат и определила празднование – 22 октября.

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Источник: Единая Россия
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