Октябрьские «Дни белых журавлей» в Петербурге станут кульминацией цикла российских мероприятий к 100-летию Расула Гамзатова

В октябре уже в 13-й раз состоится акция памяти павших воинов России «Дни белых журавлей». Возникнув в Северной столице по инициативе молодежного общественного движения «СТЕРХИ», она постепенно привлекала всё больше регионов страны и уже стала всероссийской. В 2023 году, который по решению президента России объявлен в стране Годом Расула Гамзатова, «Дни белых журавлей» станут кульминацией большой программы мероприятий, приуроченных к 100-летнему юбилею поэта. Как пройдут «Дни белых журавлей» в Петербурге, организаторы рассказали 27 сентября в общественном пространстве «СреДА!».

По традиции старт акции 16 октября даст митинг-реквием на Серафимовском кладбище у монумента памяти погибших в Афганистане, 17 октября в онлайн-формате пройдет урок мужества «Герои нашего времени». В недельной программе также проведение тематической выставки к 100-летию Расула Гамзатова в Мариинском дворце, открытая тренировка по единоборствам для молодежи вместе с сотрудниками спецподразделений, тематические встречи молодежи с боевыми офицерами, дискуссионные площадки и многое другое. В завершение 22 октября в Петропавловской крепости состоится большой флешмоб «Память поколений» и будет дан полуденный залп из гаубицы Петропавловской крепости в память о павших воинах России. Участником и соорганизатором по традиции выступит воин-интернационалист, депутат фракции «Единой России» в парламенте Петербурга Андрей Горшечников.

«Это прежде всего акция для молодежи, для школьников. Мы всё время с 2011 года работали только в Петербурге, но в прошлом году флешмоб, который мы запустили в нашей группе «В Контакте», подхватили школы по всей стране. Ребята вырезали белых журавликов и приносили к мемориалам в своем регионе. Благодаря хештегам это широко распространилось, и можно сказать, что в этом году акция уже стала всероссийской», – рассказал лидер молодежного общественного движения «Стерхи» Дмитрий Панфилов.

Дарья Абрамова, студентка Санкт-Петербургского государственного института культуры, присоединилась к проекту в 2020 году, будучи первокурсницей, а теперь, уже на выпускном курсе, стала одним из организаторов акции.

«Раньше для меня песня про белых журавлей была безусловным символом Великой Отечественной войны, как и для многих в нашей стране, но я, к своему стыду, признаюсь, не была знакома с творчеством Расула Гамзатова. Благодаря этой акции я смогла прикоснуться к творчеству и к истории. Когда ты своими руками вырезаешь журавлика, ты как бы прикасаешься к этому. Я рада, что данная акция проводится в школах и дети могут оказать дань памяти воинам не только 9 мая, как все привыкли делать, но и в октябре», – сказала активистка.

По словам ещё одного организатора «Дней белых журавлей» Виктории Пикаловой, с каждым годом к проекту присоединяется все больше молодежи, его, по сути, придумывает и реализует сама молодежь.

«Нам очень сильно помогает город. Но ценность этого проекта, наверное, и заключается в том, что патриотизм, любовь к Родине – это то, что в каждом из нас, и в основе своей для того, чтобы нам организовать акцию, нам деньги не нужны. Только если для печати каких-то буклетов и стендов, если потребуется. Наша задача сделать акцию максимально доступной для всех, чтобы в Ханты-Мансийске, Челябинске, где угодно, человек, который зашел в группу нашего проекта, посмотрел, что мы делаем, смог повторить это у себя, а может быть, сделать еще лучше», – отметила она.

Напомним, впервые Праздник белых журавлей отметили в августе 1986 года в Дагестане – тогда он был приурочен к открытию первого монумента с изображением журавлей, посвященного Великой Отечественной войне. В 2009 году ЮНЕСКО официально внесла его в международный календарь памятных дат и определила празднование – 22 октября. Официальным организатором акции является молодёжное общественное движение «СТЕРХИ». Узнать подробности и присоединиться к акции можно через группу ВКонтакте.