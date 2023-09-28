Октябрьские «Дни белых журавлей» в Петербурге станут кульминацией цикла российских мероприятий к 100-летию Расула Гамзатова

В октябре уже в 13-й раз состоится акция памяти павших воинов России «Дни белых журавлей». Возникнув в Северной столице по инициативе молодежного общественного движения «СТЕРХИ», она постепенно привлекала всё больше регионов страны и уже стала всероссийской. В 2023 году, который по решению президента России объявлен в стране Годом Расула Гамзатова, «Дни белых журавлей» станут кульминацией большой программы мероприятий, приуроченных к 100-летнему юбилею поэта. Как пройдут «Дни белых журавлей» в Петербурге, организаторы рассказали 27 сентября в общественном пространстве «СреДА!».
По традиции старт акции 16 октября даст митинг-реквием на Серафимовском кладбище у монумента памяти погибших в Афганистане, 17 октября в онлайн-формате пройдет урок мужества «Герои нашего времени». В недельной программе также проведение тематической выставки к 100-летию Расула Гамзатова в Мариинском дворце, открытая тренировка по единоборствам для молодежи вместе с сотрудниками спецподразделений, тематические встречи молодежи с боевыми офицерами, дискуссионные площадки и многое другое. В завершение 22 октября в Петропавловской крепости состоится большой флешмоб «Память поколений» и будет дан полуденный залп из гаубицы Петропавловской крепости в память о павших воинах России. Участником и соорганизатором по традиции выступит воин-интернационалист, депутат фракции «Единой России» в парламенте Петербурга Андрей Горшечников.
Дарья Абрамова, студентка Санкт-Петербургского государственного института культуры, присоединилась к проекту в 2020 году, будучи первокурсницей, а теперь, уже на выпускном курсе, стала одним из организаторов акции.
По словам ещё одного организатора «Дней белых журавлей» Виктории Пикаловой, с каждым годом к проекту присоединяется все больше молодежи, его, по сути, придумывает и реализует сама молодежь.
Напомним, впервые Праздник белых журавлей отметили в августе 1986 года в Дагестане – тогда он был приурочен к открытию первого монумента с изображением журавлей, посвященного Великой Отечественной войне. В 2009 году ЮНЕСКО официально внесла его в международный календарь памятных дат и определила празднование – 22 октября. Официальным организатором акции является молодёжное общественное движение «СТЕРХИ». Узнать подробности и присоединиться к акции можно через группу ВКонтакте.
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