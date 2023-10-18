В Петербурге наградили участников проекта «Заповеди Расула Гамзатова»

В рамках XIII Ежегодной акции памяти павших воинов России «Дни белых журавлей» состоялась церемония награждения участников проекта «Заповеди Расула Гамзатова» в Мариинском дворце. Наградные грамоты и благодарственные письма Министерства культуры Республики Дагестан достались более двух десятков участников проекта, включая ветерана Великой Отечественной войны Полину Громову.

«Заповеди Расула Гамзатова» - это социально-культурный проект, посвященный 100-летию со дня рождения знаменитого российского поэта. Основными темами видеороликов в рамках проекта стали размышления о любви, молодости, Родине и ее героях. Особое значение наследия Гамзатова для России и ее народа отмечено указом Президента РФ Владимира Путина, согласно которому весь текущий год объявлен Годом Расула Гамзатова.

«Белые журавли» стали символом величайших жертв, сделанных в борьбе за свободу и независимость Родины. Они также являются названием акции памяти павших воинов России, которая получила федеральный масштаб. Участие в мероприятии приняли депутат Андрей Горшечников и заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Павел Иткин.

Во время Великой Отечественной войны трагически погибли братья Гамзатова, поэтому война стала одной из главных тем его творчества и личной трагедией. «Наша задача - говорить правду о войне и передавать миру истину, что российский солдат никогда не был захватчиком. Он всегда защищает свою Родину и всех, кто сохраняет любовь к нашей стране», - подчеркнул Андрей Горшечников.

Ежегодная акция памяти павших воинов России «Дни Белых Журавлей» объединяет ветеранов боевых действий, членов семей погибших военнослужащих, общественных деятелей, школьников и студентов. В этом году она приобрела всероссийский масштаб.