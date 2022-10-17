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Питерец.ру » Общество » Александр Бельский: Молодое поколение должно хранить память о павших воинах

Александр Бельский: Молодое поколение должно хранить память о павших воинах

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Александр Бельский: Молодое поколение должно хранить память о павших воинах

На Серафимовском кладбище состоялся митинг-реквием «Помни их, Россия!», посвященный памяти погибших в ходе боевых действий в Республике Афганистан. Торжественно-траурное мероприятие проходило в рамках XII ежегодной акции памяти воинов России «Дни белых журавлей». Цветы и белых бумажных журавликов, изготовленных учениками начальных классов петербургских школ, к монументу погибших в Афганистане возложил Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

- В этот день мы вспоминаем всех воинов, погибших на службе Отечеству, тех, кто пожертвовал жизнью, чтобы подарить нам мирное небо над головой. Сегодня наши ребята защищают Родину в рядах сил специальной военной операции. Вам, молодому поколению, теперь нужно хранить память о солдатах Великой Отечественной войны, Афганистана, других войн и конфликтов. Пусть традиция Дней белых журавлей живет вечно, и через годы уже ваши дети придут сюда с белыми журавликами в руках, - сказал спикер петербургского парламента.

Участник боевых действий в Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды, депутат ЗС СПб Андрей Горшечников открыл неделю событий, приуроченных к Дням белых журавлей.

- Не случайно мы сегодня пришли именно сюда. Здесь самое большое захоронение погибших воинов-«афганцев» в Петербурге. На Серафимовском кладбище первый раз прошла акция, посвященная памяти павших интернационалистов. А в этом году мы впервые отдаем дань мужеству и героизму российских солдат, сражающихся сегодня на Украине. Спасибо всем, кто сегодня с нами, - сказал парламентарий.

На митинге выступили руководитель Санкт-Петербургской общественной организации инвалидов и семей воинов, погибших в Республике Афганистан, мать павшего воина-интернационалиста Игоря Филина Анна Николаева, председатель Молодежного парламента Санкт-Петербурга Дмитрий Агафонов и др.

Впервые Праздник белых журавлей отметили в августе 1986 года в Дагестане — тогда он был приурочен к открытию первого монумента с изображением журавлей, посвященного Великой Отечественной войне. В 2009 году ЮНЕСКО официально зарегистрировала Праздник белых журавлей в международном календаре памятных дат и назначила число празднования — 22 октября. Официальным организатором акции является Молодёжное общественное движение «СТЕРХИ».

Источник: ЗАКС
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