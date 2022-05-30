Депутатов пригласили принять участие в акции «Дни белых журавлей»

На заседании постоянной комиссии по молодежной политике, делам общественных объединений и цифровизации рассказали об акции памяти павших воинов России «Дни белых журавлей». По словам автора и руководителя проекта Виктории Пикаловой, акция проводится с 2011 года при поддержке Международного общественного фонда Расула Гамзатова.

– Если у кого-то есть желание вступить в наш оргкомитет, либо провести на территории своих округов тематические мероприятия, мы готовы работать вместе. Наша задача – объединить молодежь и дать возможность реализовать свои идеи. Этот проект – вне политики. Главное – увековечить память наших земляков. Мы обязательно сделаем посвящение ребятам, которые выполняют свой долг на территории Украины, – сказала Виктория Пикалова.

В этом году «Дни белых журавлей» пройдут с 16 по 22 октября. В рамках акции запланировано проведение Всероссийских соревнований по армейскому рукопашному бою, научно-практической конференции «Наставники», всероссийского урока мужества и др.

Депутаты рассмотрели обращение некоммерческих организаций, в частности инициативу создателя проекта Startup Junior о возможности интеграции и распространения дополнительных образовательных проектов на площадках общеобразовательных школ города. Кроме того, на заседании комиссии выступил руководитель «Студенческого клуба Санкт-Петербурга», президент Петербургской лиги КВН Эдуард Шишкин. Он представил стратегию развития движения КВН в городе, которая предусматривает в том числе создание системы наставничества в сборных командах КВН.