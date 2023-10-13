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Питерец.ру » Общество » «Вкусно — и точка» совместно с экоактивистами очистит от мусора берег Финского залива

«Вкусно — и точка» совместно с экоактивистами очистит от мусора берег Финского залива

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
17 октября «Вкусно — и точка» вместе с экоактивистами Санкт-Петербурга очистит от мусора берег Финского залива

17 октября на побережье Финского залива, рядом с Петровской аллеей, компания «Вкусно — и точка» проведет акцию #МойЭкоДень в формате плоггинга.

В этом году, помимо волонтеров «Вкусно — и точка», в акции #МойЭкоДень примут участие также местные партнеры: сервис доставки экологически чистых бытовых химикатов Less.express, экологическое движение «РазДельный Сбор» и производство экологичных изделий из вторсырья SewDept. Жители Санкт-Петербурга смогут активно провести свой выходной: заняться спортом, принять участие в очистке пляжа и набережной, а также познакомиться с основами осознанного управления отходами: «РазДельный Сбор» проведет интерактивное мероприятие под названием «Строим завод переработки пластиковых бутылок», а также организует публичную дискуссию о переработке отходов.

«В этом году мы рады приветствовать представителей социально ответственного бизнеса и экологических движений в нашей инициативе. Я уверена, что совместными усилиями мы сможем сделать осознанный образ жизни и культуру грамотного обращения с отходами популярнее и постепенно изменить привычки людей», - отмечает Ирина Коршунова, старший директор по устойчивому развитию в компании «Вкусно — и точка».

После приветственной части и разминки, участников акции ждет экологическая викторина и командные соревнования с присуждением призов победителям. Все участники получат баллы лояльности в мобильном приложении «Вкусно — и точка», которые можно будет обменять на любые позиции из меню ресторана.

Компания «Вкусно — и точка» уже в четвертый раз проводит акцию #МойЭкоДень, за это время в ней приняли участие волонтеры из 100 городов в 63 субъектах Российской Федерации, собрав более 240 тонн отходов для переработки.

Присоединиться к акции может каждый желающий. Зарегистрироваться на мероприятие можно, перейдя по ссылке.

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