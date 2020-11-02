Волонтеры и экология: новые вызовы

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями по инициативе Совета по развитию добровольчества проведет очередной тематический бизнес-завтрак в рамках проекта «Форма добра». В ближайший четверг участники обсудят методы популяризации устойчивого экологического развития города, а также продвижение современной культуры eco-friendly и zero-waste.

Командам, состоящим из представителей исполнительных органов государственной власти, социально ответственного бизнеса, НКО, экологических проектов, волонтерского сообщества, а также представителей сферы образования, будет предложено совместно найти решения проблемам, требующим особого внимания, а также разных точек зрения на поставленные вопросы.

Тема будет интересна всем сторонам, ведь вопросы о преимуществах экологического бизнеса, сервисах для сокращения отходов различных организаций, общеполезного вторичного использования отходов в городской среде возникают как у экологов, так и у бизнесменов, власти, общественных экологических организаций и ответственных горожан.

По итогам двухчасового брейнсторминга в командах, организатор мероприятия, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, представит методическое пособие для общественных и волонтёрских организаций. В документе, который будет размещен в открытом доступе, любой заинтересованный гражданин найдёт ответы на вопросы: «Как сделать офис/мероприятие «зеленым» и выгодным. Решения для крупных и малых бизнес-компаний, а также для малобюджетных добровольческих организаций»; «Как донести до жителей города современную культуру eco-friendly и zero-waste, как вовлечь в экологическое движение города»; «Как донести в простой и доступной форме до жителей города, что происходит с отходами, куда их отвозят, историю «второй жизни» отходов» и другие.

Участники рассмотрят опыт известных эко-предпринимателей как амбассадоров экологичного образа жизни, а также кейсы общественного движения «Чистые Игры», экологического движения «РазДельный Сбор», движения Мусора.Больше.Нет, Российского экологического движения, а также истории представителей социально ответственного бизнеса: IKEA, Procter & Gamble, Danone, Nissan и Macdonald’s и других.

Бизнес-завтрак пройдет при поддержке Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга и Национального совета по корпоративному волонтерству в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В связи с эпидемиологическом обстановкой, бизнес-завтрак пройдёт в онлайн-формате, что позволить не менее эффективно провести работу на безопасном расстоянии.

Справка: Проект «Форма добра» организован Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями по инициативе Совета по развитию добровольчества. В 2020 году сотрудники и активисты волонтерских центров, общественных объединений, некоммерческих и благотворительных организаций смогут получить бесплатную квалифицированную помощь экспертов, обменяться опытом и поделиться достижениями не только с коллегами, но и с представителями органов власти, бизнеса и средств массовой информации.

Подробная информация о работе проекта: https://vk.com/formadobra