ента новостей

16:47
В Петербурге ребенок ранил брата из отцовского пистолета
16:32
В Калининском районе организована помощь жителям в период пандемии COVID-19
16:25
В Ленобласти саперы ЗВО очистят полигоны от неразорвавшихся снарядов
16:23
Волонтеры и экология: новые вызовы
15:13
В Песочном пьяный мужчина стрелял из охотничьего ружья
13:21
Фестиваль добра «Друг другу» online
11:24
Больше тысячи зараженных
11:15
Самые популярные способы угонов авто в России в этом году
11:05
В Ленобласти задержан подозреваемый в угоне иномарки
10:53
Что думают о «четырехдневке»?
10:49
В Петербурге таксиста подозревают в ограблении пассажирки
10:40
В Петербурге создали межпоколенческие команды из городских активистов
10:31
В «Ночь искусств» в Библиотеку Гоголя придут куклы
15:30
В Кировском районе полицейскими проведен профилактический рейд в жилых домах
15:20
Саперы ЗВО вывезли более 300 боеприпасов времён войны
15:15
Авиационные спасатели ЗВО отработали эвакуацию пострадавших беспарашютным способом в ходе тренировки в Санкт-Петербург
15:14
На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд
09:41
Продажи мощных авто выросли
08:11
Проверка без предупреждения
11:26
В Ленобласти пенсионерка перевела мошенникам полумиллиона рублей
11:21
В Петербурге пенсионерка отдала «юристам» 800 000 рублей
10:40
Выставка «Коммунальный Петербург»
10:36
В Петербурге задержали угонщика «Мерседеса»
10:33
Горожане вместе создают карту счастливого Петербурга
10:32
Театральный квест для детей «Театральная доставка. БДФквест»
09:47
Петербуржцы за маски
09:27
Люди заражаются повторно
20:53
Новое молодежное ток-шоу выходит в YouTube
20:50
Новейший автоматизированный машинодром будет оборудован в учебном центре ЗВО в Ленобласти
20:16
«Зенит» не удержал 0:0 в Дортмунде, получив 0:2
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Волонтеры и экология: новые вызовы

Волонтеры и экология: новые вызовы

0
21
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
В Петербурге обсудят вклад волонтеров и НКО в ответственное потребление и производство

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями по инициативе Совета по развитию добровольчества проведет очередной тематический бизнес-завтрак в рамках проекта «Форма добра». В ближайший четверг участники обсудят методы популяризации устойчивого экологического развития города, а также продвижение современной культуры eco-friendly и zero-waste.  

Командам, состоящим из представителей исполнительных органов государственной власти, социально ответственного бизнеса, НКО, экологических проектов, волонтерского сообщества, а также представителей сферы образования, будет предложено совместно найти решения проблемам, требующим особого внимания, а также разных точек зрения на поставленные вопросы.  

Тема будет интересна всем сторонам, ведь вопросы о преимуществах экологического бизнеса, сервисах для сокращения отходов различных организаций, общеполезного вторичного использования отходов в городской среде возникают как у экологов, так и у бизнесменов, власти, общественных экологических организаций и ответственных горожан. 

По итогам двухчасового брейнсторминга в командах, организатор мероприятия, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, представит методическое пособие для общественных и волонтёрских организаций. В документе, который будет размещен в открытом доступе, любой заинтересованный гражданин найдёт ответы на вопросы: «Как сделать офис/мероприятие «зеленым» и выгодным. Решения для крупных и малых бизнес-компаний, а также для малобюджетных добровольческих организаций»; «Как донести до жителей города современную культуру eco-friendly и zero-waste, как вовлечь в экологическое движение города»; «Как донести в простой и доступной форме до жителей города, что происходит с отходами, куда их отвозят, историю «второй жизни» отходов» и другие.  

Участники рассмотрят опыт известных эко-предпринимателей как амбассадоров экологичного образа жизни, а также кейсы общественного движения «Чистые Игры», экологического движения «РазДельный Сбор», движения Мусора.Больше.Нет, Российского экологического движения, а также истории представителей социально ответственного бизнеса: IKEA, Procter & Gamble, Danone, Nissan и Macdonald’s и других.  

Бизнес-завтрак пройдет при поддержке Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга и Национального совета по корпоративному волонтерству в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

В связи с эпидемиологическом обстановкой, бизнес-завтрак пройдёт в онлайн-формате, что позволить не менее эффективно провести работу на безопасном расстоянии. 

Справка: Проект «Форма добра» организован Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями по инициативе Совета по развитию добровольчества. В 2020 году сотрудники и активисты волонтерских центров, общественных объединений, некоммерческих и благотворительных организаций смогут получить бесплатную квалифицированную помощь экспертов, обменяться опытом и поделиться достижениями не только с коллегами, но и с представителями органов власти, бизнеса и средств массовой информации.   

Подробная информация о работе проекта: https://vk.com/formadobra  

Источник: Комитет по молодежной политике
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

25-09-2020, 11:37
В Петербурге состоялся второй бизнес-завтрак в рамках проекта развития добровольчества «Форма добра»
17-08-2020, 19:50
Мы вместе. Поддержка благотворительности в период пандемии
22-10-2020, 19:33
Роль добровольцев в предотвращении чрезвычайных ситуа
20-10-2020, 19:16
Как добровольцы и НКО помогают при чрезвычайных ситуациях
24-08-2020, 19:35
Мы вместе на благо города и страны
19-10-2020, 19:59
В Петербурге волонтеры разработают «дорожную карту» на 2021 год

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
204
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
504
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
0
531
12-10-2020, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
0
722
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
Наверх