Проект «Единой России» «Менделеевская карта» поддержит студентов и молодых учёных Петербурга

Победители и призёры Всероссийской олимпиады школьников, Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, аспиранты и молодые учёные до 35 лет в Петербурге могут стать участниками программы лояльности «Менделеевская карта». Это проект «Единой России», который реализуется при поддержке Минобрнауки и Совета при Президенте РФ по науке и образованию.

Ожидается, что возможностями проекта воспользуются не менее 200 тысяч жителей регионов страны.

«Менделеевская карта» — это программа лояльности, которая позволит покупать со скидками какие-либо товары, билеты, заниматься спортом. Также она даёт возможность получать скидки на программы дополнительного образования, на походы в музеи, кинотеатры, театры, медицинские организации. С каждым днём количество партнёров проекта увеличивается.

Региональный координатор партийного проекта«Новая школа», депутат петербургского парламента Наталия Астахова назвала инициативу своевременной и полезной.

«Я встречаюсь со студентами вузов, колледжей, техникумов, старшеклассниками и вижу, сколько у нас думающей, талантливой молодёжи, нацеленной на высокий результат и готовой упорно трудиться, чтобы достичь его. Помню, как сама, будучи студенткой Санкт-Петербургского государственного университета, использовала каждую возможность, чтобы посетить дополнительные лекции, конференции, семинары. Это не просто расширяет кругозор, а дает шанс пообщаться с единомышленниками, определить для себя вектор развития», — отметила парламентарий.

Наталия Астахова добавила, что создание условий, позволяющих молодёжи самосовершенствоваться, расти в профессиональном плане и поощрение затраченных ими усилий станет хорошим стимулом для покорения новых высот.

Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться на сайте моямк.рф, заполнить необходимую информацию и получить письмо для активации. В течение трёх дней у пользователя появится личный кабинет, в котором будетпредставлена информация о карте с её уникальным номером, партнёрах акции, преференциях и льготах.

Напомним, программа «Менделеевская карта» разработана по инициативе «Единой России» для поощрения одарённых школьников, студентов - победителей и призёров предметных олимпиад, аспирантов, а также молодых учёных. Среди партнёров проекта — РЖД, «Аэрофлот», российские госкорпорации, издательства и книжные магазины, онлайн-школа английского языка, сети фитнес-клубов, аптек, медицинские центры, учреждения культуры и досуга.