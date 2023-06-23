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Питерец.ру » Культура » Выставка «Молодые учёные — будущее России»

Выставка «Молодые учёные — будущее России»

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
В Мариинском дворце начала работу выставка «Молодые учёные — будущее России»

В Мариинском дворце начала работу выставка «Молодые учёные — будущее России». Это федеральный проект, реализованный при поддержке Молодёжного парламента при Государственной Думе РФ и проекта «Росмолодёжь.Гранты». В Петербурге партнёром выставки также выступило региональное отделение «Молодой Гвардии».

Инициатором создания экспозиции, посвящённой успехам молодых российских учёных, выступил председатель Молодёжного объединения «Культурная страна» Денис Жгунов. Он подчеркнул, что главной целью проекта стало повышение информированности россиян о достижениях молодых учёных, в том числе медиков.

— С помощью этой выставки мы также хотели дать дополнительную мотивацию студентам и молодым исследователям, — сказал Денис Жгунов.

Депутаты петербургского парламента приняли решение отметить Дениса Жгунова за активную гражданскую позицию. На очередном заседании постоянной комиссии по образованию, культуре и науке, которое состоится 26 июня, молодому активисту вручат благодарственное письмо Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга за активную работу, инициативность и личный вклад в реализацию культурно-просветительских проектов в Санкт-Петербурге.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
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