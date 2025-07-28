В Кронштадте построят новый фонтан

В яркий солнечный день, посвященный празднованию Дня Военно-Морского Флота России, Санкт-Петербург получил замечательный подарок от Сбербанка – сертификат на создание нового, современного фонтанного комплекса в Кронштадте. Это событие стало логичным продолжением инициативы, озвученной на Петербургском международном экономическом форуме 2025 года (ПМЭФ-2025), где губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф совместно выступили с предложением о формировании новых общественных пространств в этом исторически значимом городе моряков. Кронштадт, город с богатой военной историей и неповторимой атмосферой, заслуживает такого прекрасного дополнения к своей архитектурной и культурной палитре.

Губернатор Беглов, в своем выступлении, подчеркнул масштабную программу по восстановлению и созданию фонтанов в Санкт-Петербурге, реализуемую по поручению Президента. Он с гордостью отметил, что за последние шесть лет было возрождено и построено более 60 фонтанов и фонтанных комплексов, в том числе более 20 только в прошлом году. Это разнообразные объекты: от масштабных фонтанных ансамблей до небольших, но уютных фонтанчиков, украшающих городские дворы и создающих комфортную атмосферу для жителей. В текущем году, по словам Беглова, более 104 фонтана радуют горожан и гостей города своей прохладой и красотой, особенно ценной в жаркую погоду. В их число входят три новых крупных фонтанных комплекса, включая новейший высокотехнологичный фонтан на пересечении Морской набережной и реки Смоленки – яркий пример инноваций и городского благоустройства. Он выразил уверенность, что новый кронштадтский фонтан также станет любимым местом отдыха жителей и туристов.

Дмитрий Суховертов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка, особо отметил значимость Кронштадта как популярного туристического центра, ежегодно принимающего миллионы гостей. Строительство нового мультимедийного фонтана, по его словам, призвано создать новую, привлекательную точку притяжения, позволяющую туристам и жителям города приятно проводить время, наслаждаясь красотой фонтана и одновременно знакомясь с историческими достопримечательностями и уникальной архитектурой города. Этот фонтан станет уже четвертым водным комплексом в Северо-Западном федеральном округе, построенным при поддержке Сбербанка. Суховертов напомнил, что аналогичные проекты уже успешно реализованы в Пскове, Петергофе и Калининграде, что подчеркивает приверженность Сбербанка к поддержке культурного развития регионов.

Кроме того, в своем выступлении Суховертов упомянул успешное восстановление исторического фонтана в Румянцевском саду на Васильевском острове, вернувшегося к жизни в прошлом году, что еще раз демонстрирует внимание к сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга. В целом, это знаменательное событие подчеркивает плодотворное сотрудничество между городскими властями и Сбербанком, направленное на улучшение качества жизни горожан и создание новых привлекательных мест для отдыха и досуга, поднимая статус Санкт-Петербурга как одного из самых красивых и комфортных городов России. Инициатива строительства современного мультимедийного фонтана в Кронштадте – это не просто установка фонтана, а вложение в будущее города, создание уникального общественного пространства, которое будет радовать жителей и гостей города на протяжении многих лет, гармонично вписываясь в историческую среду и обогащая её новыми технологиями и художественными решениями. Это пример успешного социального партнерства и демонстрация ответственности крупного бизнеса перед обществом. Можно с уверенностью сказать, что этот фонтан станет не только ярким архитектурным акцентом, но и символом современного развития и процветания Кронштадта.