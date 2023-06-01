Проект «Остров фортов» поделился лучшими практиками развития территорий в рамках визита представителей паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров»

На днях территорию кластера «Остров фортов» в городе Кронштадте посетили представители АНО «Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера».

Основной целью визита стал обмен опытом в реализации проектов развития территорий. И туристско-рекреационный кластер «Остров фортов», и паломническо-туристический кластер «Арзамас – Дивеево – Саров» включают в себя исторические охранные зоны, на которых сохраняются и восстанавливаются уникальные памятники культуры и архитектуры. Кроме того, оба проекта занимаются комплексным развитием территорий путем создания и усовершенствования необходимой инфраструктурной системы.

Делегацию во главе с директором АНО «УК «Саровско-Дивеевского кластера» Игорем Филипповым встречал генеральный директор АНО «Остров фортов» Константин Чамилович. Для гостей была организована тематическая экскурсия, включавшая обзор основных точек музейно-исторического парка, знакомство с главными историко-тематическими локациями – легендарными фортами «Кроншлот», «Петр Первый» и «Император Александр Первый». Также для нижегородской делегации была организована эксклюзивная экскурсия на территорию комплекса Музея военно-морской славы и конгрессно-выставочного центра. Это один из главных объектовкультурно-просветительской и деловой инфраструктуры кластера. Уже в июне здесь пройдет Международныйвоенно-морской салон. Основная экспозиция Музея откроется 30 июля, в День ВМФ. Внутренняя экспозиция центрального объекта музейного комплекса — первой советской атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол» — планируется к открытию в конце года.

«Мы считаем очень важным обмен опытом с коллегами из других регионов. За 4 года реализации проекта «Остров фортов» мы разработали и апробировали SMART-подход, который позволил решать инфраструктурные задачи и обеспечивать привлекательность территории для инвесторов, а также эффективную модельвзаимодействия федеральных структур, региональных властей и бизнеса. Лучшие практики «Острова фортов» могут быть тиражированы для развития районов с высоким культурным и туристским потенциалом по всей стране», — говорит руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.