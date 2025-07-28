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Питерец.ру » Культура » Линейный корабль «Полтава» станет частью музейного комплекса в Лахте

Линейный корабль «Полтава» станет частью музейного комплекса в Лахте

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В День Военно-Морского Флота на рейде Петропавловской крепости встал 54-пушечный линейный корабль «Полтава». 

В День Военно-Морского Флота, 28 июля, на акватории перед Петропавловской крепостью, словно призрак из прошлого, предстал величественный 54-пушечный линейный корабль «Полтава». Это не просто корабль, а точнейшая, до мельчайших деталей, копия легендарного линкора, построенного в начале XVIII века при непосредственном участии Петра I. Его появление – результат масштабного проекта, инициатором которого выступил Алексей Миллер, председатель правления ПАО «Газпром». Это не просто дань уважения истории, это грандиозный акт воссоздания целой эпохи, погружающий нас в атмосферу морских сражений и великих географических открытий.

Строительство этого морского гиганта велось на одноименной верфи в яхт-клубе Санкт-Петербурга, начиная с 2013 года. Каждая доска, каждый гвоздь, каждый канат – результат кропотливого труда специалистов, стремившихся к абсолютной исторической достоверности. Представьте себе масштабы работы: воссоздание не просто корабля, а целого плавающего музея, с его сложнейшими механизмами, национальной гордостью и символом могущества России того времени. И вот, в 2018 году, после долгих лет напряженной работы, «Полтава», верная копия корабля Петровской эпохи, была торжественно спущена на воду, став украшением всех последующих празднований Дня ВМФ.

В этом году «Полтава» вновь предстала перед жителями и гостями Санкт-Петербурга, вызвав бурный восторг и неподдельный интерес. Корабль стал настоящим центром притяжения, давая уникальную возможность не просто увидеть, но и ощутить величие первого крупного корабля Балтийского флота, спущенного на воду в Санкт-Петербургском Адмиралтействе. Именно с «Полтавы», с этого символа морского могущества, началось формирование мощного линейного флота России, заложив основу для её превращения в великую морскую державу. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул огромное значение этого проекта для сохранения исторической памяти и патриотического воспитания.

После дня открытых дверей, в ночь на 29 июля, корабль-великан отправится в яхтенный порт «Смоленка», расположенный в яхт-клубе Санкт-Петербурга. Однако это не финал пути «Полтавы». Её ждет новая, не менее важная миссия: становление центральным экспонатом современного музейного комплекса, который будет создан в Лахте. Этот комплекс, по словам губернатора, превратится в крупный научно-исследовательский, культурно-просветительский и образовательный центр, посвященный изучению морской истории России, и позволит будущим поколениям прикоснуться к великому наследию Петровской эпохи.

Здесь, в специально оборудованных павильонах, будут храниться документы, артефакты, макеты и, конечно же, сама «Полтава». Будут проводиться экскурсии, научные конференции, лекции для школьников и студентов, позволяющие в полной мере оценить сложность кораблестроения того времени, географические открытия и морскую историю России. Это будет не просто музей, а живой исторический центре, где прошлое вступает в диалог с настоящим, обогащая и вдохновляя будущие поколения. Вклад в создание этого уникального комплекса - это вклад в сохранение памяти о великих свершениях наших предков и залог продолжения славных морских традиций России.

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