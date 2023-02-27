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Питерец.ру » Культура » Первая «постковидная» группа китайских туристов посетила музейно-исторический парк «Остров фортов» в Кронштадте

Первая «постковидная» группа китайских туристов посетила музейно-исторический парк «Остров фортов» в Кронштадте

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33
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Остров фортов
Первая «постковидная» группа китайских туристов посетила музейно-исторический парк «Остров фортов» в Кронштадте

26 февраля 2023 года гостями кластера «Остров фортов» в Кронштадте стала первая в России с «доковидной» эпохи организованная группа туристов из КНР. Делегация в составе 34 человек из Гуанчжоу, купивших недельный тур, прибыла в Россию 23 февраля. Они посещают главные достопримечательности самого популярного турмаршрута Москва — Петербург. 

Ещё в 2019 году ежегодное число китайских экскурсантов в Северной столице приближалось к миллиону, однако из-за пандемии туристический поток приостановился на три года и только в 2023 году начал «отыгрывать позиции».

Для китайских туристов была организована эксклюзивная экскурсия на стройплощадку Музея военно-морской славы, который откроется в предстоящий День ВМФ — 30 июля 2023 года. Там они осмотрели центральный экспонат — первую советскую атомную подводную лодку К-3 «Ленинский комсомол», которая сейчас реставрируется. 

Это единственный в мире стометровый атомоход, экспонирующийся на суше внутри здания. Затем гости из КНР прогулялись по музейно-историческому парку. Краткий экскурс в историю ВМФ, начавшийся на Аллее героев российского флота, плавно перетек в гуляние на главной площади парка, где тургруппу ждало традиционное масленичное угощение блинами и зажигательный хоровод.

Программа завершилось посещением фестиваля ледовых скульптур «КроншЛёд», где гостей встретили 15 шедевров изо льда, посвящённых 320-летию Санкт-Петербурга и Балтийского флота, а также истории Кронштадта. Экспозиция, созданная ведущими российскими скульпторами по льду, вызвала среди китайских гостей особенный отклик, ведь крупнейшие в мире ледовые фестивали и выставки традиционно проходят именно в КНР.

«Концепция туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» предполагает доступный и интересный формат знакомства с нашей историей и традициями, ориентированный на всех — в том числе, на туристов из-за рубежа. Этот формат реализуется не только через классический — культурно-познавательный — туризм, но и через событийный. Масленица в парке «Остров фортов» — пример такого подхода. Уверена, что яркий праздник и интерактивы станут вкладом в продвижение российской культуры», — комментирует руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу. 

«Это знаковое событие, которого участники индустрии гостеприимства ждали достаточно долго. До пандемии в структуре международного въездного турпотока в наш город значительную часть составляли именно гости из Поднебесной. После перерыва Санкт-Петербург готов вновь предложить им экскурсионные программы. При этом спектр туристских предложений Северной столицы существенно расширился – привычные классические маршруты дополнились современными достопримечательностями и точками притяжения новой культурной и туристской географии. Уверен, сегодня наших гостей из Китая заинтересуют такие масштабные площадки для познавательного отдыха, как, например, Кронштадт. Приезжая на более длительный срок, они могут совместить визит в Петербург с поездками по другим регионам «Серебряного ожерелья России». Не сомневаюсь, возобновленные путешествия послужат замечательным источником новых знаний и нового туристского опыта», – отметил председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

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