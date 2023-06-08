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Питерец.ру » Общество » В Петербурге подготовка к «Алым парусам» изменит график разводки Троицкого моста

В Петербурге подготовка к «Алым парусам» изменит график разводки Троицкого моста

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
Подготовка к «Алым парусам» изменит график разводки Троицкого моста

В связи с проведением репетиций праздника выпускников «Алые паруса» изменится время разводки Троицкого моста:

в ночь с 11 на 12 июня переправа будет разведена в 23:00 и наведена в 04:55. Остальные мосты разводятся по графику;

в ночь с 12 на 13 июня переправа будет разведена в 23:00 и наведена в 04:55. Остальные мосты разводиться не будут.

Внимание! Указанный график разводки является предварительным. В день проведения мероприятий время разводки мостов может быть изменено.

При наличии изменений в графике разводки, информация будет оперативно опубликована на сайте https://mostotrest-spb.ru/, официальных страницах в социальных сетях и в мобильном приложении «Мосты Петербурга».

Будьте внимательны и заранее планируйте свой маршрут.

Источник: Администрация Петербурга
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