В Петербурге подготовка к «Алым парусам» изменит график разводки Троицкого моста

В связи с проведением репетиций праздника выпускников «Алые паруса» изменится время разводки Троицкого моста:

в ночь с 11 на 12 июня переправа будет разведена в 23:00 и наведена в 04:55. Остальные мосты разводятся по графику;

в ночь с 12 на 13 июня переправа будет разведена в 23:00 и наведена в 04:55. Остальные мосты разводиться не будут.

Внимание! Указанный график разводки является предварительным. В день проведения мероприятий время разводки мостов может быть изменено.

При наличии изменений в графике разводки, информация будет оперативно опубликована на сайте https://mostotrest-spb.ru/, официальных страницах в социальных сетях и в мобильном приложении «Мосты Петербурга».

Будьте внимательны и заранее планируйте свой маршрут.