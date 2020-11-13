Навигация на рукавах Невы завершается с 15 ноября

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.11.2006 № 1480, навигационный период для разводки мостов, расположенных на рукавах р. Невы, завершается в ночь на 15 ноября. Речь идет о Кантемировском, Гренадерском и Сампсониевском мостах.

Навигация и разводка мостов, расположенных на Неве, Большой и Малой Неве, продолжится до 30 ноября.

За пределами навигационного периода возможна разводка мостов для пропуска единичных судов, при технической необходимости и в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по соответствующему распоряжению с учетом метеорологической обстановки.

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