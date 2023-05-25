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Питерец.ру » Общество » В Петербурге спущен на воду скоростной пассажирский катамаран «Форт Пётр I»

В Петербурге спущен на воду скоростной пассажирский катамаран «Форт Пётр I»

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
На Средне-Невском судостроительном заводе состоялся торжественный спуск на воду скоростного пассажирского катамарана «Форт Пётр I»

На Средне-Невском судостроительном заводе состоялся торжественный спуск на воду скоростного пассажирского катамарана «Форт Пётр I» проекта «Котлин». В мероприятии участвовали заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО Любовь Совершаева, вице-губернатор Кирилл Поляков, депутат Законодательного Собрания Алексей Цивилёв, представители АО «СНСЗ» и проекта туристско-рекреационного кластера «Остров фортов».

Алексей Цивилёв от имени спикера петербургского парламента Александра Бельского поблагодарил коллектив предприятия за работу и пожелал новых успехов в создании современных судов.

– Поблагодарил специалистов за важную для страны работу и развитие предприятия. Был очень рад услышать от руководителя, что завод, которому уже 112 лет, полностью перестроен. Сейчас здесь используются уникальные технологии, как строительства больших катамаранов для пассажиров, так и работы с алюминием и композитными материалами, – рассказал Алексей Цивилёв.

«Форт Пётр I» был заложен весной 2022 года. Это второе судно проекта «Котлин», которое будет работать на водном маршруте, соединяющем центр Санкт-Петербурга с музейно-историческим парком «Остров фортов». Месяцем ранее был спущен на воду катамаран «Форт Кроншлот».

Источник: ЗАКС
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