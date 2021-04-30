Михаил Романов стал участником церемонии спуска на воду корабля противоминной обороны «Петр Ильичев»

Участником церемонии спуска на воду нового корабля противоминной обороны проекта 12700 «Петр Ильичев» серии «Александрит» стал депутат Государственной Думы РФ от Колпинского района, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов. Он поздравил всех, кто был причастен к строительству тральщика, с успехом и пожелал кораблю успешно служить в составе ВМФ России.

Корабль, заложенный в июле 2018 года, был построен на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ) в поселке Понтонный Колпинского района Санкт-Петербурга. Корпус, выполненный из монолитного стеклопластика методом вакуумной диффузии, – ключевая особенность кораблей проекта «Александрит». Имя «Петр Ильичев» дано кораблю в честь краснофлотца Тихоокеанского флота Петра Ивановича Ильичёва, Героя Советского Союза, закрывшего собой амбразуру японского дота 18 августа 1945 года во время Курильской операции в боях за остров Шумшу. Тральщик будет включен в состав Тихоокеанского флота.

В приветственном слове Михаил Романов напомнил, что спуск ультрасовременного корабля происходит в канун годовщины Великой Победы. По словам парламентария, тральщику, наследнику славы русского оружия и великих традиций предстоит суровая служба в непростых условиях современной международной обстановки.