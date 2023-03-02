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Питерец.ру » Общество » По поручению губернатора на время ремонта станции метро «Ладожская» будет запущен бесплатный трамвай

По поручению губернатора на время ремонта станции метро «Ладожская» будет запущен бесплатный трамвай

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Опубликовал: Вадик Котов
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По поручению губернатора на время ремонта станции метро «Ладожская» будет запущен бесплатный трамвай

С 4 марта станция метро «Ладожская» закрывается на ремонт. Губернатор Александр Беглов дал поручение ГУП «Петербургский метрополитен» и ГУП «Горэлектротранс» организовать для пассажиров бесплатный проезд до станций метро «Новочеркасская» и «Площадь Александра Невского». В поручении отмечается, что трамваи должны быть большой вместимости.

«Ладожская» - важный пересадочный узел для жителей и гостей города. Поставил задачу транспортным предприятиям города - обеспечить транспортную доступность на этом направлении», - подчеркнул Александр Беглов.

Бесплатный трамвай-шаттл № 30 начнет работу 4 марта. Он будет следовать от «Ладожской» по Гранитной улице до Перекупного переулка и проезжать через две станции метро - «Новочеркасскую» и «Площадь Александра Невского». Интервал движения - 4 минуты. На мосту Александра Невского для него выделен специальный коридор, оборудованный делиниаторами.

Источник: Администрация Петербурга
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