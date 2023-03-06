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Питерец.ру » Общество » Бумажных квитанций ЖКХ больше не будет?

Бумажных квитанций ЖКХ больше не будет?

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39
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
tvspb.ru
Планируют отказаться от бумажных квитанций за коммунальные услуги

«Питерец.ру» сообщает, что в нашей стране намерены отказаться от бумажных квитанций за ЖКХ. На их распечатку уходит примерно 50 тонн бумаги. Это оборачивается серьезными расходами. К тому же за последнее время бумага заметно подорожала.

В такой ситуации логичен отказ от использования привычных квитанций. Коммунальщики будут по возможности использовать электронные варианты. Этот переход будет происходить постепенно.

При этом полного отказа от бумажных квитанций, скорее всего, ожидать не стоит. Некоторые люди не пользуются интернетом. Потому полный переход на электронные квитанции будет затруднителен.

Например, это не подойдет некоторым пенсионерам. Так что в этом вопросе необходимо все тщательно продумать.

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