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В Петербурге запустят горячую линию и чат-бот в Telegram по качеству школьного питания

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Опубликовал: Вадик Котов
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Администрация Петербурга
Петербургские родители смогут получать консультации и оценивать качество питания детей в школьных столовых

Петербургские родители смогут получать консультации и оценивать качество питания детей в школьных столовых через чат-бот в мессенджере Telegram, а также по телефону горячей линии. Оба способа будут запущены через две недели. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом рассказал вице-губернатор Санкт‑Петербурга Валерий Москаленко.

Доступ в чат-бот будет организован строго по лицевому счету школьников, который используется для входа на портал «Петербургское образование». Это позволит избежать фальсификации результатов опросов, а также даст возможность получать детализированную оценку питания в каждом образовательном учреждении.

«Организации питания детей в школах уделяется самое пристальное внимание. Мы следим за тем, чтобы его качество всегда было на должном уровне, ведем мониторинг цен на продукты. Хорошее питание - это хорошее здоровье, поэтому требования к его качеству всегда будут высокими», - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Сразу после запуска через чат-бот будут проведены два опроса среди родителей. Первый – по качеству школьного питания. На основе его результатов будет сформирован народный рейтинг школьных столовых.

Также рассматривается вопрос об исключении шоколада из перечня буфетной продукции, поскольку в адрес вице-губернатора часто поступают жалобы от родителей на продажу этой продукции в школьных буфетах. Второй опрос, который запустят через чат-бот, будет посвящен перечню буфетной продукции.

По словам Валерия Москаленко, если ранее оценка качества питания в школах и детских садах производилась лабораторией социального питания на основе ежегодных проверок, то сейчас она будет формироваться следующим образом: треть на основе лабораторных проверок, две трети – на основе жалоб и претензий со стороны детей и родителей.

С 2022 года в Петербурге идет модернизация пищеблоков, которая также продолжится в 2023 году. С этого года комбинатам социального питания поставлена задача один раз в три года обеспечивать поварам прохождение курсов повышения квалификации.

Также в ходе прямого эфира Центра управления регионом Валерий Москаленко ответил на вопросы петербуржцев о ценах на школьное питание, об организации питания для детей с пищевыми аллергиями и модернизации системы социального питания в целом. Полная запись доступна по ссылке: https://vk.com/wall-25882042_996224.

Источник: Администрация Петербурга
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