На улице Цимбалина завершена реконструкция теплосети

В левобережной части Невского района Санкт-Петербурга, на улице Цимбалина, завершилась масштабная реконструкция тепловых сетей, протяженностью более километра. Этот проект, реализованный АО «ТЭК СПб», имел первостепенное значение для повышения надежности теплоснабжения и комфорта жизни почти двух тысяч жителей, проживающих в пяти зданиях, включая 3-й военный госпиталь войск Национальной гвардии МВД России. Реконструируемый участок теплотрассы, снабжавший дома №№ 28, 32, 34, 36 и 42, представлял собой устаревшие железные трубопроводы, проложенные еще в 1970-х годах. За прошедшие десятилетия они износились, что приводило к многочисленным авариям. За последние пять лет здесь произошло более десяти технологических нарушений, сопряженных с перебоями в подаче тепла и значительными неудобствами для населения.

Проект реконструкции был тщательно спланирован и реализован в несколько этапов, что позволило минимизировать негативное воздействие на жителей. Для бесперебойного обеспечения теплом на время ремонтных работ была смонтирована временная тепловая сеть протяженностью более 600 метров, обеспечивающая непрерывную подачу тепла в дома. Это свидетельствует о высоком уровне организации работ и заботе о комфорте горожан.

В ходе реконструкции устаревшие железные трубы были заменены на современные коррозионностойкие гибкие трубы, обладающие значительно более длительным сроком службы. Кроме того, новые трубы снабжены высокоэффективной пенополиуретановой изоляцией. Эта изоляция, помимо повышения долговечности теплосетей, значительно снижает теплопотери, что приводит к экономии энергии и ресурсов. Применение современных материалов и технологий гарантирует высокую надежность и эффективность работы обновленной тепловой сети на долгие годы.

Завершение реконструкции не означает окончание работ. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории, восстановлению дорожного покрытия и озеленению. После завершения всех работ, улица Цимбалина вернет свой привычный облик, а жители смогут наслаждаться комфортом и надежностью теплоснабжения. Потребители уже переключены на новые сети, и система работает в штатном режиме.

Этот проект является частью масштабной программы модернизации энергетического комплекса Санкт-Петербурга, инициатором которой является губернатор Александр Беглов. Он подчеркнул, что консолидация активов «Теплосети» в единой городской структуре позволила значительно ускорить темпы работ и повысить надежность и безопасность теплоснабжения. Особо стоит отметить внедрение системы оперативного дистанционного контроля за состоянием изоляционного слоя новых теплопроводов. Эта система работает круглосуточно, отслеживая возможные дефекты и своевременно сигнализируя о необходимости проведения профилактических или ремонтных работ. Благодаря этому, удается предотвратить возможные аварии и обеспечить бесперебойную работу теплосетей.

Успешная реализация проекта на улице Цимбалина является ярким примером эффективной работы городских служб. Снижение количества технологических нарушений на тепловых сетях Санкт-Петербурга на 11% в 2024 году, а также амбициозный план по обновлению 280 километров теплосетей в 2025 году, включая замену порядка 7000 метров трубопроводов только в Невском районе (половина работ уже выполнена), свидетельствуют о целенаправленной работе по модернизации и улучшению жизнеобеспечения города. Параллельно с работами на улице Цимбалина, продолжается реконструкция тепловых сетей в историческом квартале Щемиловка и на улице Ткачей, что подчеркивает масштаб и системность проводимых работ по улучшению коммунальной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Таким образом, завершение реконструкции на улице Цимбалина – это не просто локальный успех, а важный шаг в создании надежной и современной системы теплоснабжения для всего города.