ента новостей

17:30
В Петербурге пройдёт Фойловая неделя – серия экстремальных гонок на яхтах с подводными крыльями
17:08
Выставка «Великие русские географические открытия»
17:05
Мошенники стали брать в аренду аккаунты в Мах у обычных пользователей
14:08
В центре Петербурга с 23 августа ограничат дорожное движение
14:04
На улице Цимбалина завершена реконструкция теплосети
14:02
Удивительные факты о парадах Великой войны можно узнать на новой выставке
13:44
В Петербурге завершился этап Континентальной лиги дзюдо среди женщин
13:04
В Петербурге поймали мигранта с наркотиками
12:56
В Московском районе поймали мигранта, подозреваемого в попытке грабежа
12:26
В Петербурге задержали стрелков с Гороховой улице
12:22
В Петербурге поймали поджигателя подвала на Кронверкской улице 
12:15
В Петербурге водитель иномарки избил и ограбил мужчину после ДТП
12:08
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на проспекте Косыгина
11:57
В Петербурге троих посетителей букмекерской конторы порезал охранник
10:41
На Невском проспекте выполнены ремонтные работы от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы
10:26
Беглов посетил Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь
16:04
В Петербурге депутаты обсудили способы борьбы с борщевиком
15:57
В Госдуме напомнили, чем опасен «пробив» в Telegram
12:58
В Петербурге завершили благоустройство сквера Соловьева-Седого
10:56
В Петергофе отмечают 304 года со дня первого пуска фонтанов и каскадов
10:46
В Петербурге прокуратура выявила нарушения караоке-баре
10:40
Полицейскими задержана 42-летняя курьер мошенников, обманувших пенсионерку с Искровского проспекта
10:31
В Петербурге на Школьной улице пенсионер попал под колеса двух автомобилей и погиб
10:26
В Ленобласти под колесами грузовика пострадала 13-летняя велосипедистка
10:20
В Петербурге задержали стрелка из пневматики в ходе дорожного конфликта на КАД
10:11
В Петергофе конфликт прохожих закончился стрельбой из аэрозольного пистолета
10:06
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на площади Ленина
09:52
В Пушкине возбудили уголовное дело после возгорания в Центре реабилитации инвалидов
09:31
В Петербурге завершились чемпионат и первенство России по парусному спорту
09:18
На стройках на Пулковском шоссе искали нелегалов
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Удивительные факты о парадах Великой войны можно узнать на новой выставке

Удивительные факты о парадах Великой войны можно узнать на новой выставке

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Удивительные факты о парадах Великой войны можно узнать на новой выставке в Историческом парке «Россия – Моя история»

26 августа, в 14:00, музейно-выставочный центр «Россия — Моя история» приглашает на культурно-просветительское мероприятие, приуроченное к открытию новой экспозиции «Парады Великой войны». Выставка освещает историю военных парадов Красной Армии и партизанских формирований, проходивших в период с ноября 1941 года по сентябрь 1945 года. Посетителей ожидает тематическая экскурсия и лекция, посвященная жизни и подвигам выдающихся советских военачальников.

Великая Отечественная война, оставившая неизгладимый след в истории человечества, унесла жизни 27 миллионов советских граждан и завершилась триумфальной Победой 9 мая 1945 года. На пути к этой Победе стояли многочисленные сражения и операции, ознаменованные яркими парадами, ставшими символами героизма воинов-освободителей.

В основу выставки легли материалы из издания А. Л. Мясникова «Парады Великой войны», а также исторические документы, кино- и фотохроника, запечатлевшие парад Красной Армии, состоявшийся в Москве 7 ноября 1941 года.

Посетители узнают малоизвестные факты о парадах в Москве и Ленинграде, о маршах военнопленных, включая «Большой вальс» и «Марш позора», а также о параде в Берлине у Бранденбургских ворот и в Харбине. Аудиозапись голоса Иосифа Сталина позволит гостям погрузиться в атмосферу тех лет.

Отдельный раздел экспозиции представлен коллекцией из 10 фарфоровых скульптур «Фарфор и память: скульптуры героев войны», изображающих выдающихся военачальников, таких как Георгий Жуков, Константин Рокоссовский, Иосиф Сталин, Лаврентий Берия и другие. Скульптуры, созданные на основе архивных материалов, отличаются портретным сходством и исторической достоверностью.

Выставка, расположенная на галерее 3-го этажа, будет открыта для посещения до конца года. Бесплатные экскурсии проводятся в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00.

Вход свободный. Посещение мероприятия 26 августа также бесплатно.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

14-05-2025, 17:10
Выставка «Великая Победа! Память поколений»
29-03-2021, 15:48
В Петербурге откроется передвижная выставка Русского географического общества
20-05-2025, 19:32
В музейно-выставочном центре «Россия – Моя история» открылась выставка «ПОБЕДА! БЕРЛИН 1945»
6-11-2019, 14:18
Выставка «Лицо Великой войны»
30-07-2025, 20:34
Открытие выставки "Память, застывшая в камне. Битва за Ленинград"
15-05-2025, 17:22
Музейно-выставочный центр «Россия – Моя история» приглашает на «Ночь Музеев»

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:15
В Петербурге водитель иномарки избил и ограбил мужчину после ДТП
Вчера, 10:31
В Петербурге на Школьной улице пенсионер попал под колеса двух автомобилей и погиб
Вчера, 10:26
В Ленобласти под колесами грузовика пострадала 13-летняя велосипедистка
19-08-2025, 09:28
На КАД в массовом ДТП погиб мотоциклист и пассажирка такси
Наверх