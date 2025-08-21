Удивительные факты о парадах Великой войны можно узнать на новой выставке

26 августа, в 14:00, музейно-выставочный центр «Россия — Моя история» приглашает на культурно-просветительское мероприятие, приуроченное к открытию новой экспозиции «Парады Великой войны». Выставка освещает историю военных парадов Красной Армии и партизанских формирований, проходивших в период с ноября 1941 года по сентябрь 1945 года. Посетителей ожидает тематическая экскурсия и лекция, посвященная жизни и подвигам выдающихся советских военачальников.

Великая Отечественная война, оставившая неизгладимый след в истории человечества, унесла жизни 27 миллионов советских граждан и завершилась триумфальной Победой 9 мая 1945 года. На пути к этой Победе стояли многочисленные сражения и операции, ознаменованные яркими парадами, ставшими символами героизма воинов-освободителей.

В основу выставки легли материалы из издания А. Л. Мясникова «Парады Великой войны», а также исторические документы, кино- и фотохроника, запечатлевшие парад Красной Армии, состоявшийся в Москве 7 ноября 1941 года.

Посетители узнают малоизвестные факты о парадах в Москве и Ленинграде, о маршах военнопленных, включая «Большой вальс» и «Марш позора», а также о параде в Берлине у Бранденбургских ворот и в Харбине. Аудиозапись голоса Иосифа Сталина позволит гостям погрузиться в атмосферу тех лет.

Отдельный раздел экспозиции представлен коллекцией из 10 фарфоровых скульптур «Фарфор и память: скульптуры героев войны», изображающих выдающихся военачальников, таких как Георгий Жуков, Константин Рокоссовский, Иосиф Сталин, Лаврентий Берия и другие. Скульптуры, созданные на основе архивных материалов, отличаются портретным сходством и исторической достоверностью.

Выставка, расположенная на галерее 3-го этажа, будет открыта для посещения до конца года. Бесплатные экскурсии проводятся в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00.

Вход свободный. Посещение мероприятия 26 августа также бесплатно.