Выставка «Великие русские географические открытия»

В роскошных залах Мариинского дворца, 21 августа, распахнула свои двери уникальная выставка, посвященная величайшим русским географическим открытиям. Это событие, приуроченное к двум знаменательным юбилеям – 180-летию со дня основания Русского географического общества (РГО) и 500-летию начала освоения Северного морского пути, – стало настоящим праздником для всех любителей истории, географии и героических эпопей освоения планеты.

Церемония открытия прошла в торжественной атмосфере. Председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Юрий Авдеев, зачитал приветственный адрес от имени спикера петербургского парламента, Александра Бельского. В своем выступлении Бельский подчеркнул неоценимый вклад русских исследователей в мировую историю. Он говорил о том, как российские первопроходцы, прокладывая путь сквозь бескрайние сибирские просторы, суровые арктические льды и загадочные дальневосточные земли, навсегда вписали свои имена в летописи человечества. Благодаря их мужеству, несгибаемой воле и жажде открытий, Россия стала одной из крупнейших и богатейших держав мира. Санкт-Петербург, отметил Бельский, сыграл особую роль в этих грандиозных географических свершениях. Именно из Петербурга в 1819 году отправилась в легендарное плавание экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева, открывшая Антарктиду – шестой континент, скрывавший свои тайны от человечества на протяжении тысячелетий. Петербург, как подчеркнул Бельский, стал и остается центром географической науки: здесь находится штаб-квартира РГО – организации, внесшей колоссальный вклад в изучение нашей планеты, а также уникальный музей Арктики и Антарктики, хранящий бесценные артефакты и свидетельства героических эпох. Выражая глубокую признательность организаторам выставки, спикер особо отметил ее просветительское значение, способствующее воспитанию чувства патриотизма и гордости за достижения России.

Сама выставка представляет собой увлекательное путешествие в мир великих русских географических экспедиций. Центральным элементом экспозиции является так называемая «Русская семерка» – семь величайших экспедиций, каждая из которых оставила яркий след в истории географических открытий. Выставка, организованная штаб-квартирой РГО в Санкт-Петербурге, основана на богатейшем материале уникального Атласа «Великие русские географические открытия (XVIII - начало ХХ вв.)».

Особое внимание уделено теме освоения Северного морского пути – артерии, связывающей Европу и Азию, проходящей по суровым северным морям. 2025 год знаменует собой 500-летие начала осмысления возможности судоходства по этому важнейшему маршруту. Событие, ознаменовавшееся первым официальным заявлением русского переводчика Дмитрия Герасимова в 1525 году о возможности русского судоходства в полярных морях, считается началом освоения Северного морского пути. Выставка наглядно демонстрирует это историческое событие, используя материалы исследований Ф.П. Литке, одного из основателей и первого вице-председателя Императорского Русского географического общества. Его экспедиции, проведенные с огромным трудом и мужеством, позволили составить более полное представление о Северном морском пути, его возможностях и трудностях.

Среди экспонатов выставки – ценнейшие карты, иллюстрирующие Великую Северную экспедицию 1733-1743 гг., масштабное мероприятие, которое позволило исследователям изучить арктическое побережье Евразии, берега Северной Америки и даже побережья Японии. На выставке подробно прослеживаются маршруты знаменитых путешественников, включая Витуса Беринга, чье имя навсегда связано с открытием Берингова пролива, разделяющего Азию и Северную Америку. Экспозиция представляет собой настоящее путешествие во времени, позволяя окунуться в атмосферу географических открытий, почувствовать трудности и опасности, преодолеваемые исследователями, и восхититься их беспримерным мужеством и жаждой знаний.

После торжественного открытия выставки состоялась увлекательная лекция, посвященная работе Русского географического общества. Участники мероприятия имели уникальную возможность узнать больше о деятельности РГО, его научных достижениях, а также о вкладе общества в изучение и сохранение нашей планеты. Лекция вызвала огромный интерес и способствовала углубленному пониманию значимости работы РГО как для России, так и для всего мира. В целом, выставка «Великие русские географические открытия» стала ярким и запоминающимся событием, подчеркивающим важность сохранения исторической памяти и вдохновляющим на новые географические исследования и открытия.