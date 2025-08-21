ента новостей

17:30
В Петербурге пройдёт Фойловая неделя – серия экстремальных гонок на яхтах с подводными крыльями
17:08
Выставка «Великие русские географические открытия»
17:05
Мошенники стали брать в аренду аккаунты в Мах у обычных пользователей
14:08
В центре Петербурга с 23 августа ограничат дорожное движение
14:04
На улице Цимбалина завершена реконструкция теплосети
14:02
Удивительные факты о парадах Великой войны можно узнать на новой выставке
13:44
В Петербурге завершился этап Континентальной лиги дзюдо среди женщин
13:04
В Петербурге поймали мигранта с наркотиками
12:56
В Московском районе поймали мигранта, подозреваемого в попытке грабежа
12:26
В Петербурге задержали стрелков с Гороховой улице
12:22
В Петербурге поймали поджигателя подвала на Кронверкской улице 
12:15
В Петербурге водитель иномарки избил и ограбил мужчину после ДТП
12:08
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на проспекте Косыгина
11:57
В Петербурге троих посетителей букмекерской конторы порезал охранник
10:41
На Невском проспекте выполнены ремонтные работы от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы
10:26
Беглов посетил Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь
16:04
В Петербурге депутаты обсудили способы борьбы с борщевиком
15:57
В Госдуме напомнили, чем опасен «пробив» в Telegram
12:58
В Петербурге завершили благоустройство сквера Соловьева-Седого
10:56
В Петергофе отмечают 304 года со дня первого пуска фонтанов и каскадов
10:46
В Петербурге прокуратура выявила нарушения караоке-баре
10:40
Полицейскими задержана 42-летняя курьер мошенников, обманувших пенсионерку с Искровского проспекта
10:31
В Петербурге на Школьной улице пенсионер попал под колеса двух автомобилей и погиб
10:26
В Ленобласти под колесами грузовика пострадала 13-летняя велосипедистка
10:20
В Петербурге задержали стрелка из пневматики в ходе дорожного конфликта на КАД
10:11
В Петергофе конфликт прохожих закончился стрельбой из аэрозольного пистолета
10:06
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на площади Ленина
09:52
В Пушкине возбудили уголовное дело после возгорания в Центре реабилитации инвалидов
09:31
В Петербурге завершились чемпионат и первенство России по парусному спорту
09:18
На стройках на Пулковском шоссе искали нелегалов
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка «Великие русские географические открытия»

Выставка «Великие русские географические открытия»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗАКС
В Мариинском дворце представили выставку «Великие русские географические открытия»

В роскошных залах Мариинского дворца, 21 августа, распахнула свои двери уникальная выставка, посвященная величайшим русским географическим открытиям. Это событие, приуроченное к двум знаменательным юбилеям – 180-летию со дня основания Русского географического общества (РГО) и 500-летию начала освоения Северного морского пути, – стало настоящим праздником для всех любителей истории, географии и героических эпопей освоения планеты.

Церемония открытия прошла в торжественной атмосфере. Председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Юрий Авдеев, зачитал приветственный адрес от имени спикера петербургского парламента, Александра Бельского. В своем выступлении Бельский подчеркнул неоценимый вклад русских исследователей в мировую историю. Он говорил о том, как российские первопроходцы, прокладывая путь сквозь бескрайние сибирские просторы, суровые арктические льды и загадочные дальневосточные земли, навсегда вписали свои имена в летописи человечества. Благодаря их мужеству, несгибаемой воле и жажде открытий, Россия стала одной из крупнейших и богатейших держав мира. Санкт-Петербург, отметил Бельский, сыграл особую роль в этих грандиозных географических свершениях. Именно из Петербурга в 1819 году отправилась в легендарное плавание экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева, открывшая Антарктиду – шестой континент, скрывавший свои тайны от человечества на протяжении тысячелетий. Петербург, как подчеркнул Бельский, стал и остается центром географической науки: здесь находится штаб-квартира РГО – организации, внесшей колоссальный вклад в изучение нашей планеты, а также уникальный музей Арктики и Антарктики, хранящий бесценные артефакты и свидетельства героических эпох. Выражая глубокую признательность организаторам выставки, спикер особо отметил ее просветительское значение, способствующее воспитанию чувства патриотизма и гордости за достижения России.

Сама выставка представляет собой увлекательное путешествие в мир великих русских географических экспедиций. Центральным элементом экспозиции является так называемая «Русская семерка» – семь величайших экспедиций, каждая из которых оставила яркий след в истории географических открытий. Выставка, организованная штаб-квартирой РГО в Санкт-Петербурге, основана на богатейшем материале уникального Атласа «Великие русские географические открытия (XVIII - начало ХХ вв.)».

Особое внимание уделено теме освоения Северного морского пути – артерии, связывающей Европу и Азию, проходящей по суровым северным морям. 2025 год знаменует собой 500-летие начала осмысления возможности судоходства по этому важнейшему маршруту. Событие, ознаменовавшееся первым официальным заявлением русского переводчика Дмитрия Герасимова в 1525 году о возможности русского судоходства в полярных морях, считается началом освоения Северного морского пути. Выставка наглядно демонстрирует это историческое событие, используя материалы исследований Ф.П. Литке, одного из основателей и первого вице-председателя Императорского Русского географического общества. Его экспедиции, проведенные с огромным трудом и мужеством, позволили составить более полное представление о Северном морском пути, его возможностях и трудностях.

Среди экспонатов выставки – ценнейшие карты, иллюстрирующие Великую Северную экспедицию 1733-1743 гг., масштабное мероприятие, которое позволило исследователям изучить арктическое побережье Евразии, берега Северной Америки и даже побережья Японии. На выставке подробно прослеживаются маршруты знаменитых путешественников, включая Витуса Беринга, чье имя навсегда связано с открытием Берингова пролива, разделяющего Азию и Северную Америку. Экспозиция представляет собой настоящее путешествие во времени, позволяя окунуться в атмосферу географических открытий, почувствовать трудности и опасности, преодолеваемые исследователями, и восхититься их беспримерным мужеством и жаждой знаний.

После торжественного открытия выставки состоялась увлекательная лекция, посвященная работе Русского географического общества. Участники мероприятия имели уникальную возможность узнать больше о деятельности РГО, его научных достижениях, а также о вкладе общества в изучение и сохранение нашей планеты. Лекция вызвала огромный интерес и способствовала углубленному пониманию значимости работы РГО как для России, так и для всего мира. В целом, выставка «Великие русские географические открытия» стала ярким и запоминающимся событием, подчеркивающим важность сохранения исторической памяти и вдохновляющим на новые географические исследования и открытия.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

8-02-2023, 14:38
В Мариинском дворце открылась выставка «Русские географические названия: история открытий»
27-02-2023, 12:25
Выставка Константина Брилевского «Русские полярные экспедиции в Арктику»
18-02-2025, 12:20
В Мариинском дворце открылась выставка «Свои. Герои»
26-12-2022, 15:45
Pop-up выставка «Русские полярные экспедиции в Арктику»
18-08-2025, 09:38
Русское географическое общество отмечает 180-летие
26-10-2022, 16:23
Выставка «Великий Петр к нам ввел науки…»

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:15
В Петербурге водитель иномарки избил и ограбил мужчину после ДТП
Вчера, 10:31
В Петербурге на Школьной улице пенсионер попал под колеса двух автомобилей и погиб
Вчера, 10:26
В Ленобласти под колесами грузовика пострадала 13-летняя велосипедистка
19-08-2025, 09:28
На КАД в массовом ДТП погиб мотоциклист и пассажирка такси
Наверх