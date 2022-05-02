Сферу детского питания Петербурга делят частники с молчаливого согласия Смольного

Скорое начало учебного сезона в Санкт-Петербурге обострило борьбу за передел рынка детского питания в Северной столице.

В ходе этого процесса городская администрация может окончательно потерять контроль над своими комбинатами, которые занимались поставками еды в учебные заведения. Уже в самое ближайшее время предприятия могут перейти под управление частных лиц.

В качестве примера можно указать на комбинат социального питания «Юность», который принадлежит городу. Его директор Ирина Копилец обратилась в полицию после того, как неизвестные лица в буквальном смысле силой захватили контроль над предприятием.

Такое развитие ситуации не несет ничего хорошего для учебных заведений. Вряд ли Смольный сможет контролировать в нужной степени деятельность частных компаний. А это, в свою очередь, означает, что качество еды в школах останется на совести третьих лиц.