ента новостей

17:30
В Петербурге пройдёт Фойловая неделя – серия экстремальных гонок на яхтах с подводными крыльями
17:08
Выставка «Великие русские географические открытия»
17:05
Мошенники стали брать в аренду аккаунты в Мах у обычных пользователей
14:08
В центре Петербурга с 23 августа ограничат дорожное движение
14:04
На улице Цимбалина завершена реконструкция теплосети
14:02
Удивительные факты о парадах Великой войны можно узнать на новой выставке
13:44
В Петербурге завершился этап Континентальной лиги дзюдо среди женщин
13:04
В Петербурге поймали мигранта с наркотиками
12:56
В Московском районе поймали мигранта, подозреваемого в попытке грабежа
12:26
В Петербурге задержали стрелков с Гороховой улице
12:22
В Петербурге поймали поджигателя подвала на Кронверкской улице 
12:15
В Петербурге водитель иномарки избил и ограбил мужчину после ДТП
12:08
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на проспекте Косыгина
11:57
В Петербурге троих посетителей букмекерской конторы порезал охранник
10:41
На Невском проспекте выполнены ремонтные работы от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы
10:26
Беглов посетил Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь
16:04
В Петербурге депутаты обсудили способы борьбы с борщевиком
15:57
В Госдуме напомнили, чем опасен «пробив» в Telegram
12:58
В Петербурге завершили благоустройство сквера Соловьева-Седого
10:56
В Петергофе отмечают 304 года со дня первого пуска фонтанов и каскадов
10:46
В Петербурге прокуратура выявила нарушения караоке-баре
10:40
Полицейскими задержана 42-летняя курьер мошенников, обманувших пенсионерку с Искровского проспекта
10:31
В Петербурге на Школьной улице пенсионер попал под колеса двух автомобилей и погиб
10:26
В Ленобласти под колесами грузовика пострадала 13-летняя велосипедистка
10:20
В Петербурге задержали стрелка из пневматики в ходе дорожного конфликта на КАД
10:11
В Петергофе конфликт прохожих закончился стрельбой из аэрозольного пистолета
10:06
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на площади Ленина
09:52
В Пушкине возбудили уголовное дело после возгорания в Центре реабилитации инвалидов
09:31
В Петербурге завершились чемпионат и первенство России по парусному спорту
09:18
На стройках на Пулковском шоссе искали нелегалов
Все новости
Питерец.ру » Спорт » В Петербурге завершился этап Континентальной лиги дзюдо среди женщин

В Петербурге завершился этап Континентальной лиги дзюдо среди женщин

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
В турнире участвовали 12 клубов из России, Республики Беларусь и Узбекистана – по три команды в каждой группе.

В Санкт-Петербурге завершился этап Континентальной лиги дзюдо среди женских команд «Петербургский вызов», триумфатором которого стал петербургский клуб «Турбостроитель».

В соревновании приняли участие 12 клубов, представлявших Россию, Республику Беларусь и Узбекистан. Каждая страна была представлена тремя командами, распределенными по группам.

Санкт-Петербург делегировал на турнир два коллектива: «Турбостроитель» (группа B) и СШОР им. Рахлина (группа D).

Спортсменки «Турбостроителя» уверенно провели три матча, завершив их с разгромным счетом 3:0. Сначала они одержали верх над представительницами узбекского клуба «Saber», затем в четвертьфинале победили нальчикский «Локомотив», а в финальном поединке за первое место одолели челябинский «Конар».

В состав команды «Турбостроитель» вошли: Глафира Борисова, Лилия Нугаева, Татьяна Бакулина, Эльвида Гурьева, Дали Лилуашвили, Виктория Мартыненко, Адель Таболова, Ксения Медведева, Тамара Лищенко, Любовь Орлова.

Подготовкой спортсменок руководили тренеры Екатерина Буравцева и Татьяна Беляева, а общее руководство осуществлял Заслуженный тренер России Михаил Рахлин.

Финальный этап Континентальной лиги дзюдо запланирован на 2 ноября в Москве.

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:15
В Петербурге водитель иномарки избил и ограбил мужчину после ДТП
Вчера, 10:31
В Петербурге на Школьной улице пенсионер попал под колеса двух автомобилей и погиб
Вчера, 10:26
В Ленобласти под колесами грузовика пострадала 13-летняя велосипедистка
19-08-2025, 09:28
На КАД в массовом ДТП погиб мотоциклист и пассажирка такси
