В Петербурге завершился этап Континентальной лиги дзюдо среди женщин

В Санкт-Петербурге завершился этап Континентальной лиги дзюдо среди женских команд «Петербургский вызов», триумфатором которого стал петербургский клуб «Турбостроитель».

В соревновании приняли участие 12 клубов, представлявших Россию, Республику Беларусь и Узбекистан. Каждая страна была представлена тремя командами, распределенными по группам.

Санкт-Петербург делегировал на турнир два коллектива: «Турбостроитель» (группа B) и СШОР им. Рахлина (группа D).

Спортсменки «Турбостроителя» уверенно провели три матча, завершив их с разгромным счетом 3:0. Сначала они одержали верх над представительницами узбекского клуба «Saber», затем в четвертьфинале победили нальчикский «Локомотив», а в финальном поединке за первое место одолели челябинский «Конар».

В состав команды «Турбостроитель» вошли: Глафира Борисова, Лилия Нугаева, Татьяна Бакулина, Эльвида Гурьева, Дали Лилуашвили, Виктория Мартыненко, Адель Таболова, Ксения Медведева, Тамара Лищенко, Любовь Орлова.

Подготовкой спортсменок руководили тренеры Екатерина Буравцева и Татьяна Беляева, а общее руководство осуществлял Заслуженный тренер России Михаил Рахлин.

Финальный этап Континентальной лиги дзюдо запланирован на 2 ноября в Москве.