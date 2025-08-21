ента новостей

17:30
В Петербурге пройдёт Фойловая неделя – серия экстремальных гонок на яхтах с подводными крыльями
17:08
Выставка «Великие русские географические открытия»
17:05
Мошенники стали брать в аренду аккаунты в Мах у обычных пользователей
14:08
В центре Петербурга с 23 августа ограничат дорожное движение
14:04
На улице Цимбалина завершена реконструкция теплосети
14:02
Удивительные факты о парадах Великой войны можно узнать на новой выставке
13:44
В Петербурге завершился этап Континентальной лиги дзюдо среди женщин
13:04
В Петербурге поймали мигранта с наркотиками
12:56
В Московском районе поймали мигранта, подозреваемого в попытке грабежа
12:26
В Петербурге задержали стрелков с Гороховой улице
12:22
В Петербурге поймали поджигателя подвала на Кронверкской улице 
12:15
В Петербурге водитель иномарки избил и ограбил мужчину после ДТП
12:08
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на проспекте Косыгина
11:57
В Петербурге троих посетителей букмекерской конторы порезал охранник
10:41
На Невском проспекте выполнены ремонтные работы от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы
10:26
Беглов посетил Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь
16:04
В Петербурге депутаты обсудили способы борьбы с борщевиком
15:57
В Госдуме напомнили, чем опасен «пробив» в Telegram
12:58
В Петербурге завершили благоустройство сквера Соловьева-Седого
10:56
В Петергофе отмечают 304 года со дня первого пуска фонтанов и каскадов
10:46
В Петербурге прокуратура выявила нарушения караоке-баре
10:40
Полицейскими задержана 42-летняя курьер мошенников, обманувших пенсионерку с Искровского проспекта
10:31
В Петербурге на Школьной улице пенсионер попал под колеса двух автомобилей и погиб
10:26
В Ленобласти под колесами грузовика пострадала 13-летняя велосипедистка
10:20
В Петербурге задержали стрелка из пневматики в ходе дорожного конфликта на КАД
10:11
В Петергофе конфликт прохожих закончился стрельбой из аэрозольного пистолета
10:06
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на площади Ленина
09:52
В Пушкине возбудили уголовное дело после возгорания в Центре реабилитации инвалидов
09:31
В Петербурге завершились чемпионат и первенство России по парусному спорту
09:18
На стройках на Пулковском шоссе искали нелегалов
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Мошенники стали брать в аренду аккаунты в Мах у обычных пользователей

Мошенники стали брать в аренду аккаунты в Мах у обычных пользователей

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Дзен
Аренда аккаунтов в национальном мессенджере Мах у обычных пользователей стала одним из первых способов связи, применяемым мошенническими кол-центрами.

Аренда аккаунтов в отечественном мессенджере MAX у обычных пользователей оказалась одним из новых методов, применяемых мошенническими кол-центрами. Об этом сообщило Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Схема обмана, ранее применявшаяся в WhatsApp, перенесена и развивается по аналогичному сценарию. Аккаунты передаются гражданами России во временное пользование за вознаграждение в размере 10-15 долларов. В основном, это школьники и студенты, хотя такие случаи становятся все более редкими.

Несмотря на схожесть схем, политики платформ в отношении нарушений существенно различаются. С администрацией MAX налажено взаимодействие, и информация о выявленных нарушениях оперативно передается, что приводит к незамедлительной блокировке аккаунтов. В то время как для прекращения противоправной деятельности в WhatsApp требуется блокировка абонентского номера, на который зарегистрирован аккаунт.

По словам члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, новая схема с арендой аккаунтов в MAX демонстрирует, что мошенники стремятся использовать любую платформу с большой аудиторией.

"Однако данный сценарий – это не уязвимость сервиса, а социальная инженерия, когда пользователи сами передают свои учетные записи за небольшое вознаграждение. Чаще всего это школьники и студенты, для которых 10-15 долларов кажутся легкими деньгами. Такие сделки превращают их аккаунты в инструмент преступников, а самих ребят – в невольных соучастников", - отметил депутат.

MAX в последнее время окружен множеством мифов и слухов, однако важно отметить, что платформа стала целью атак и слухов именно из-за своей популярности и эффективности в борьбе с мошенническим трафиком.

В MAX взаимодействие с МВД позволяет оперативно блокировать подозрительные аккаунты, в отличие от WhatsApp, где для прекращения противоправной деятельности требуется отключение номера.

Зрелость цифрового общества заключается в поддержке отечественных разработок и их совершенствовании. MAX - молодой сервис, но именно такие продукты формируют цифровой суверенитет и обеспечивают безопасность в сети. Мошенникам не удастся закрепиться здесь так же, как в зарубежных мессенджерах, так как борьба с ними в национальном сегменте выстроена гораздо жестче и эффективнее.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

3-04-2025, 16:25
Мошенники скупают аккаунты в мессенджерах для своих схем
7-05-2025, 15:12
МВД пресекло мошенничество с аккаунтами в Telegram
25-06-2024, 09:38
Особенности покупки пустых или заполненных аккаунтов Твитер с последующей отслежкой
21-04-2025, 14:05
Как мошенники используют фальшивые аккаунты для кражи данных?
13-03-2025, 17:29
Как мошенники используют арендованные аккаунты россиян?
6-02-2025, 15:17
Аккаунты в Telegram воруют через Wi-Fi

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:15
В Петербурге водитель иномарки избил и ограбил мужчину после ДТП
Вчера, 10:31
В Петербурге на Школьной улице пенсионер попал под колеса двух автомобилей и погиб
Вчера, 10:26
В Ленобласти под колесами грузовика пострадала 13-летняя велосипедистка
19-08-2025, 09:28
На КАД в массовом ДТП погиб мотоциклист и пассажирка такси
Наверх