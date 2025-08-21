Мошенники стали брать в аренду аккаунты в Мах у обычных пользователей

Аренда аккаунтов в отечественном мессенджере MAX у обычных пользователей оказалась одним из новых методов, применяемых мошенническими кол-центрами. Об этом сообщило Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Схема обмана, ранее применявшаяся в WhatsApp, перенесена и развивается по аналогичному сценарию. Аккаунты передаются гражданами России во временное пользование за вознаграждение в размере 10-15 долларов. В основном, это школьники и студенты, хотя такие случаи становятся все более редкими.

Несмотря на схожесть схем, политики платформ в отношении нарушений существенно различаются. С администрацией MAX налажено взаимодействие, и информация о выявленных нарушениях оперативно передается, что приводит к незамедлительной блокировке аккаунтов. В то время как для прекращения противоправной деятельности в WhatsApp требуется блокировка абонентского номера, на который зарегистрирован аккаунт.

По словам члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, новая схема с арендой аккаунтов в MAX демонстрирует, что мошенники стремятся использовать любую платформу с большой аудиторией.

"Однако данный сценарий – это не уязвимость сервиса, а социальная инженерия, когда пользователи сами передают свои учетные записи за небольшое вознаграждение. Чаще всего это школьники и студенты, для которых 10-15 долларов кажутся легкими деньгами. Такие сделки превращают их аккаунты в инструмент преступников, а самих ребят – в невольных соучастников", - отметил депутат.

MAX в последнее время окружен множеством мифов и слухов, однако важно отметить, что платформа стала целью атак и слухов именно из-за своей популярности и эффективности в борьбе с мошенническим трафиком.

В MAX взаимодействие с МВД позволяет оперативно блокировать подозрительные аккаунты, в отличие от WhatsApp, где для прекращения противоправной деятельности требуется отключение номера.

Зрелость цифрового общества заключается в поддержке отечественных разработок и их совершенствовании. MAX - молодой сервис, но именно такие продукты формируют цифровой суверенитет и обеспечивают безопасность в сети. Мошенникам не удастся закрепиться здесь так же, как в зарубежных мессенджерах, так как борьба с ними в национальном сегменте выстроена гораздо жестче и эффективнее.