Безопасное питание: в меню петербургских дошкольников добавили полезные продукты

В детских садах Петербурга обновили меню, сделав его более питательным и сбалансированным. Из рациона убрали вредные продукты: сосиски, бутерброды с колбасой, жареное мясо и другие позиции. Взамен в меню добавили больше овощей и фруктов, блюда из рыбы, а также полезные десерты — суфле и пудинги. Рацион для дошколят подбирали диетологи на основе новых санитарных правил. При разработке меню специалисты учитывали возрастные особенности детей. Блюда для дошколят теперь будут готовить по щадящим технологиям, вместо обычной соли использовать йодированную.

Улучшили качество рациона и в петербургских школах. Корректировки были внесены в соответствии с региональным стандартом организации питания учащихся. Теперь в образовательных учреждениях детям запретили продавать чипсы, снеки и восстановленные соки. Также изменения коснулись правил сервировки и подачи блюд, параметров энергетической ценности и безопасности пищи. «Мы приняли решение объединить в региональном стандарте все, что регламентирует сферу школьного питания — от ГОСТов и СанПиНов до методических рекомендаций. В утверждённом стандарте установлены не только обязательные требования к организации питания в школах, но и условия, которые позволят организовать эту деятельность в оптимальном формате. Для нас важна обратная связь от участников рынка и родителей», — рассказал вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

Подобные изменения должны позитивно сказаться на сфере питания школьников и детсадовцев. Однако по скорости и качеству реформирования системы Петербург пока отстаёт от некоторых регионов. К примеру, в Москве уже не один год действуют строгие правила для комбинатов, сотрудничающих с образовательными учреждениями. Рацион для детей составляют профильные специалисты, калорийность и химический состав блюд строго соотносятся с возрастными категориями ребят. Меню сбалансировано по соотношению белков, жиров и углеводов, позиции в нем не повторяются чаще 1-2 раз в неделю. В рацион не включены жирные, острые и слишком солёные блюда, зато на постоянной основе присутствуют сезонные фрукты и овощи. В школьных буфетах в качестве альтернативы вредным перекусам предлагаются полезные лакомства: биойогурты, натуральный мармелад, гематоген, хлебцы. Уделяют в столице внимание и приобщению детей к культуре правильного питания. Для этого в образовательных учреждениях регулярно проводятся интерактивные мероприятия — кулинарные мастер-классы и дегустации.

С 1 марта в России заработает мониторинговый центр по вопросам организации горячего питания учащихся. Специалисты учреждения будут собирать сведения о качестве рациона младшеклассников, анализировать отзывы о работе школьных столовых. При содействии центра продолжится разработка региональных стандартов сферы детского питания.