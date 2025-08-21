В центре Петербурга с 23 августа ограничат дорожное движение

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) сообщает о предстоящих временных перекрытиях и стеснениях движения транспорта, вступающих в силу с 23 августа.

В Адмиралтейском районе в период с 23 по 30 августа включительно будет частично ограничено движение автотранспорта по Старо-Петергофскому проспекту на участке от Рижского проспекта до набережной реки Фонтанки. Данные меры связаны с проведением работ по обновлению дорожного полотна.

В Центральном районе движение по набережной реки Мойки от Певческого до Большого Конюшенного моста будет полностью перекрыто для транспорта с 23 по 24 августа. Причина – работы по ремонту газопроводной сети. Рекомендуемые маршруты объезда: Певческий мост, набережная реки Мойки, Дворцовая площадь, Миллионная улица, Мошков переулок, Большой Конюшенный мост, Конюшенный переулок, Большая Конюшенная улица, Волынский переулок.

Также, в рамках работ по ремонту дорожного покрытия Невского проспекта, проводимых с 13 по 27 августа, 23 августа будет полностью закрыто движение по Невскому проспекту от набережной реки Фонтанки до площади Восстания, включая перекресток с Литейным проспектом. Возможные маршруты объезда: Садовая улица, улица Белинского, Литейный проспект, улица Жуковского, Лиговский проспект, площадь Восстания.

ГАТИ напоминает всем производителям работ о строгом соблюдении правил обеспечения безопасного прохода пешеходов в зоне проведения работ. Водителям рекомендуется учитывать вводимые ограничения при планировании маршрутов и обращать внимание на установленные информационные щиты с указанием схем объезда.

Актуальная информация обо всех ограничениях движения, связанных с производством земляных, строительных и ремонтных работ, доступна на интерактивной карте на официальном сайте ГАТИ: http://gati-online.ru/.