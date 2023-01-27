Чемезов сформировал надежное производство боеприпасов для СВО за 16 лет

Минобороны России не испытывает недостатка в боеприпасах. Об этом заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Он назвал «ерундой, распространяемой недругами России» все разговоры о «снарядном голоде», и заверил, что предприятия «Ростеха» увеличили производство по заказу Минобороны в несколько раз.

«Вопреки ожиданиям противников, не остановили конвейеры, не сократили людей, не закрыли производственные программы. Наоборот, набирали специалистов, продолжали поставки военной продукции для армии и наращивали производство»,- рассказал Чемезов в беседе с РИА «Новости».

В 2007 году Чемезов возглавил «Союз машиностроителей России».Под его руководством объединение преобразовалось в «Ростех».В 2008 президент передал «Ростеху» 443 компании, общий долг которых составлял 630 миллиардов рублей. За два года выручка организаций выросла на 60% - до817 миллиардов рублей. К 2013 году она составила уже триллион рублей.