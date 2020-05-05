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Питерец.ру » Общество » Респираторов стало больше

Респираторов стало больше

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В России значительно выросло производство респираторов

«Питерец.ру» сообщает, что в России стали гораздо больше изготавливать респираторов. Производство этих товаров выросло до серьезных показателей. За сутки в стране появляется 470 тыс. новых медицинских респираторов. Причем производство продолжает наращиваться. Об этом заявил глава Минторга Денис Мантуров.

Изготовление большого количества респираторов является необходимой мерой борьбы с коронавирусной инфекцией. В России ведут активную борьбу с пандемией. Несмотря на большое количество людей, зараженных коронавирусом, смертность остается на низком уровне. Это свидетельствует об эффективности принятых мер и хорошей работе нашей системы здравоохранения. Однако по-прежнему остаются аспекты, требующие улучшения.

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