В Сланцах запустят производство импергированной бумаги и фенольной пленки

Подписано распоряжение о признании масштабным инвестиционным проектом создания производства импергированной бумаги и фенольной пленки. В соответствии с областным законом, этот статус дает право инвестору – компании «Инновационные технологии» – арендовать земельный участок для реализации проекта.

В аренду будет выделен участок площадью 8736 кв.м. в городе Сланцы, на территории бывшего завода «Сланцы», где сегодня уже расположено действующее производство компании.

Импрегнированная бумага представляет собой крафт-бумагу, пропитанную специальной смолой. Продукция используется в качестве внутренних слоев при производстве различных видов декоративного бумажно-слоистого пластика – ламинатов различного давления, а также постформируемого, трудногорючего.

Производственные мощности предприятия в Сланцах рассчитаны на выпуск до 7,2 тысяч тонн импрегнированной бумаги и 20,7 млн кв.м. фенольной пленки в год, что эквивалентно 52 млн кв.м. готовой продукции в год.

Сегодня на предприятии работает 65 человек, его расширение даст городу еще 15 новых рабочих мест.

Общий объем инвестиций оценивается в 215 млн рублей, в том числе в создание производства ранее уже вложено 83,7 млн рублей. Реализацию инвестиционного проекта планируется осуществить до 2026 года.