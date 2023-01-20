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Для жителей блокадного Ленинграда провели экскурсию по Мариинскому дворцу

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Для жителей блокадного Ленинграда провели экскурсию по Мариинскому дворцу

В эти дни все жители Санкт-Петербурга отмечают одну из самых значимых дат в истории нашего города — 80-летие прорыва блокады Ленинграда. В честь памятной даты заместитель Председателя Законодательного Собрания Николай Бондаренко пригласил в Мариинский дворец ленинградцев-петербуржцев, переживших блокаду и проживающих на территории избирательного округа №12. Все они были детьми, когда началась Великая Отечественная. Их детство, опалённое войной, закончилось в июне 1941 года.

Также в мероприятии приняли участие глава муниципального образования МО Юнтолово Светлана Гревцева, руководители местных администраций: МО Комендантский аэродром – Марина Брызгалова, МО Коломяги – Елена Царенкова и члены Молодежного парламента Санкт-Петербурга.

Работники Парламентского просветительского центра провели для гостей экскурсию по залам дворца, поведали историю этого уникального памятника культуры, а также рассказали о насыщенной, многогранной жизни, которой живет один из главных общественно-политических центров Петербурга сегодня. После экскурсии вице-спикер за чашкой чая пообщался с ветеранами. Поговорили о пережитых событиях, поделились воспоминаниями о войне, о восстановлении послевоенного города.

Сегодня в Петербурге проживают порядка 50 тыс. жителей блокадного Ленинграда, из них более 4,5 тыс. человек – в Приморском районе.

Николай Бондаренко поздравил всех с юбилеем прорыва блокады Ленинграда и наступающим праздником Ленинградской Победы. Он отметил, что «с большим уважением относится к представителям этого поколения, чей легкий и веселый характер, оптимизм и мудрое отношение к жизни всегда поражает».

– 8 сентября 1941 года вокруг Ленинграда замкнулось блокадное кольцо. И долгих 872 дня страха и потерь пришлось пережить всем, кто остался в городе в тот момент. Вы делили все тяготы блокады наравне со взрослыми – росли, работали и учились под разрывы бомб и снарядов, в условиях голода и холода. Низкий поклон всем нашим ветеранам и вечная память тем, кого с нами уже нет! – сказал вице-спикер.  
Источник: ЗАКС
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