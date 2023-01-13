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Питерец.ру » Общество » В Мариинском дворце прошла презентация проекта «Мария Петрова. Сказки блокадного Ленинграда»

В Мариинском дворце прошла презентация проекта «Мария Петрова. Сказки блокадного Ленинграда»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Инициатором мероприятия выступил депутат петербургского парламента от «Единой России» Андрей Горшечников

В Парламентском центре Законодательного Собрания Санкт-Петербурга состоялась презентация проекта «Мария Петрова. Сказки блокадного Ленинграда».

Организаторами проекта выступили Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, молодёжное общественное движение «СТЕРХИ», комиссия по патриотическому воспитанию Молодёжного парламента города.

Авторы идеи: Лариса Зенина – член Санкт-Петербургской общественной организации жителей блокадного Ленинграда «Приморец», Андрей Горшечников – депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от «Единой России», Виктория Пикалова – автор и руководитель Ежегодной акции памяти павших воинов России «Дни Белых Журавлей», Елена Рязанова – председатель комиссии по патриотическому воспитанию Молодёжного парламента при Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, Михаил Демидов и Дмитрий Панфилов - лидеры молодёжного общественного движения «СТЕРХИ».

Мария Григорьевна Петрова — это целая эпоха в жизни нашего города. Её голос, интонации были позывными Ленинграда. Взрослые и дети включали радио на полную громкость и слушали, как она читала.

За долгие годы работы на радио, по воспоминаниям Марии Григорьевны, каждый раз: и в будни, и в праздники, и в тяжёлые дни блокады – садясь перед микрофоном, она всегда думала о том, как помочь ребятам стать смелее, сильнее, пробудить самые лучшие струны их души. А сказки, которые звучали на радио в те страшные дни для нашего города, так были важны для маленьких ленинградцев.

Сквозь грохот разрывов снарядов, завывания сирен, в звенящей тишине ночей и дней, как биение живого сердца города, пробивался звук метронома. Напряженно вслушиваясь в его стук, ленинградцы ждали, когда в эфире раздастся щелчок, и прозвучат такие мирные слова: «Говорит Ленинград!».

А когда в эфире были сказки в исполнении Марии Григорьевны Петровой становилось тихо и спокойно, и детское воображение переносило юных ленинградцев в волшебный мир, в котором добро всегда побеждало.

«В этом году мы отметим 80-летие прорыва блокады Ленинграда. К годовщине в городе приурочено множество мероприятий, часть пройдет и в Мариинском дворце. Начало положено. По инициативе депутата Андрея Горшечникова состоялась презентация проекта «Мария Петрова. Сказки блокадного Ленинграда», - рассказал председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, первый замруководителя петербургского регионального отделения «Единой России» Александр Бельский.

Андрей Горшечников сообщил, что с 13 января по 27 января в учреждениях дошкольного, общего и дополнительного образования Санкт-Петербурга будут проведены уроки памяти, посвящённые Марии Петровой. Юным жителям нашего города о великом подвиге диктора радио блокадного Ленинграда расскажут ветераны боевых действий, общественные деятели, представители молодёжных объедений и волонтёры Петербурга.

Источник: Единая Россия
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