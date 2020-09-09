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В Петербурге провели пешую экскурсию по блокадным местам Ленинграда

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ВКонтакте
В Петербурге провели пешую экскурсию по блокадным местам Ленинграда

В День памяти жертв блокады Ленинграда Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» провел экскурсию в Центральном районе Санкт-Петербурга в рамках молодежной акции, направленной на прославление героического подвига ленинградцев в годы блокады.

Волонтеры Победы выступили в качестве экскурсоводов, рассказали молодому поколению, как и чем жили горожане в военное время. Поговорили про Филармонию имени Д.Д. Шостаковича, Театр музыкальной комедии, трамвай в блокадном Ленинграде, блокадный, Аничков мост, блокадная полынья и Дом Радио.

«Мало того, что узнала много нового о жизни нашего города во времена блокады, так еще и получила новый бесценный опыт проведения экскурсий. Невероятно благодарна Центру «Дзержинец» за предоставленные возможности и безупречную организацию», – поделилась Светлана Огнева, сотрудник ПМЦ «ОХТА».

Источник: Комитет по молодежной политике
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