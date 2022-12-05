В Ленобласти завершено формирование перечня защитных сооружений для укрытия населения

Список был утвержден в рамках проведенной работы по уточнению плана Гражданской обороны Правительством Ленинградской области совместно с администрациями Муниципальных районов. В него входят 3454 объекта, в которых могут укрыться более 4-х миллионов человек.

«Эти помещения равномерно распределены по всей территории региона, что позволяет оперативно организовать весь необходимый комплекс мероприятий по коллективной защите граждан в период ЧС!, - отметил вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин.

С полным перечнем защитных сооружений можно ознакомиться на сайте Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области.

В данный момент ведется работа по оборудованию данных мест указателями и условными обозначениями.