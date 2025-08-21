В Петербурге поймали мигранта с наркотиками

19 августа 2025 года, около 15 часов 15 минут, сотрудники Управления Министерства Внутренних Дел Российской Федерации по Красногвардейскому району Петербурга, действуя на основании имеющейся оперативной информации, провели задержание у дома номер 35 по Заневскому проспекту.

Задержанным оказался 27-летний гражданин одного из государств Центральной Азии, в отношении которого возникли подозрения в причастности к незаконному обороту наркотических средств.

Как стало известно «Питерец.ру», в ходе проведения личного досмотра у указанного лица был обнаружен и конфискован полиэтиленовый пакет с содержимым. Проведенная экспертиза установила, что вещество является эфедроном, общая масса которого составила 2,63 грамма.

Следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно: покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

В отношении задержанного применена мера процессуального принуждения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.