В Московском районе поймали мигранта, подозреваемого в попытке грабежа

17 августа 2025 года, около 04 часов 30 минут утра, в отделение полиции Московского района Петербурга обратилась 33-летняя женщина, работающая администратором в салоне красоты. Она сообщила о нападении, произошедшем в подъезде дома номер 65 по проспекту Космонавтов. По словам заявительницы, неизвестный злоумышленник попытался вырвать у нее сумку, в которой находились 15 000 рублей.

Женщина оказала активное сопротивление, в результате чего нападавший не смог завладеть имуществом и скрылся с места происшествия.

Как стало известно «Питерец.ру», 18 августа 2025 года, около 22 часов 55 минут, сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнего мужчину возле дома номер 14 по Пулковской улице. Задержанный, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, является уроженцем Северо-Кавказского региона. Он был опознан как подозреваемый в совершении вышеуказанного преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на грабеж, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия). В отношении задержанного применена мера пресечения в виде задержания на основании ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.