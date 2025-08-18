В Гарболово задержали стрелка по окнам

В полицию Всеволожского района Ленобласти 17 августа около 20 часов 25 минут обратился 30-летний гражданин, проживающий в деревне Гарболово. Заявитель сообщил о стрельбе по окнам его квартиры, расположенной в доме номер 284, которую, предположительно, устроил его знакомый.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 31-летнего безработного, также проживающего в Гарболово. Данный гражданин подозревается в том, что в ходе возникшего конфликта произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в направлении балкона, где находился его оппонент.

В результате инцидента никто не пострадал. Зафиксировано повреждение остекления балкона. Материальный ущерб, нанесенный стрельбой, заявитель оценил в 10 000 рублей.

Стрелявший был доставлен в отделение полиции, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Задержанный, ранее судимый за совершение краж и преступлений, связанных с наркотическими веществами, помещен в специальный приемник. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.