На трассе "Петергоф - Кейкино" мужчина на каршеринге насмерть сбил женщину-пешехода

В Ломоносовском районе Ленинградской области, 17 августа в 22:10, на втором километре трассы «Петергоф – Кейкино» произошла трагедия. Тридцатисемилетний мужчина, зарегистрированный в городе Пушкин, находясь за рулём арендованного автомобиля «Киа Рио», совершил наезд на пешехода. Неустановленная женщина, предположительно в возрасте от 40 до 45 лет, пересекала дорогу в месте, не предназначенном для пешеходного перехода.

В результате столкновения пешеход получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась непосредственно на месте аварии.

В настоящее время правоохранительные органы проводят всестороннюю проверку обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.