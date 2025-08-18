В Петербурге стартует реализация федерального проекта «Вода России»

ента новостей

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В Петербурге начинаются работы по комплексному экологическому оздоровлению исторической гидросистемы Царского села. 

В Санкт-Петербурге стартует масштабный проект по экологическому оздоровлению исторической гидросистемы Царского Села, представляющей собой уникальный комплекс водоемов и гидротехнических сооружений, тесно связанных с историей и архитектурой этого всемирно известного дворцово-паркового ансамбля. Этот проект, реализуемый по поручению Правительства Российской Федерации в рамках федерального проекта «Вода России», имеет колоссальное значение не только для сохранения культурного наследия, но и для повышения туристической привлекательности региона.

Программа, разработанная с учетом исторической ценности каждого водоема, предусматривает комплексный подход к решению проблемы. Она включает в себя не только очистку водоемов от многолетних донных отложений, но и целый комплекс мер, направленных на восстановление и модернизацию всей гидросистемы. Речь идет о поэтапной расчистке 15 водных объектов, каждый из которых представляет собой объект культурного наследия федерального значения, расположенных в Екатерининском и Александровском парках. Это значительный объем работ, требующий тщательного планирования и высокопрофессионального исполнения. В частности, планируется очистка Продольного пруда, Лебяжьих и Верхних прудков в Екатерининском парке, а также других водоемов, не менее важных для целостности исторической композиции.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что проект стал возможен благодаря поддержке Президента России и включению Санкт-Петербурга в национальный проект «Экологическое благополучие». Это позволило привлечь существенные федеральные средства, что значительно снижает финансовую нагрузку на городской бюджет и ускоряет темпы реализации проекта. Беглов особо отметил важность сотрудничества между городом, Государственным музеем-заповедником «Царское Село» и федеральным центром, подчеркнув, что только совместными усилиями можно достичь поставленных целей.

Первый этап работ сосредоточен на Продольном пруде Екатерининского парка. Прежде чем приступить к основным работам по очистке, проводится целый ряд подготовительных мероприятий. Это включает в себя организацию специальных подъездных путей, обеспечивающих беспрепятственный доступ строительной техники к водоему, что немаловажно, учитывая историческую ценность окружающих территорий. Очистка дна будет проводиться с использованием современной, щадящей технологии «насухо», с применением специализированных экскаваторов, при необходимости дополненной ручной доработкой для обеспечения максимальной точности и сохранности исторической кладки. Ремонт каменной кладки, где это необходимо, будет проводиться вручную, с привлечением высококвалифицированных специалистов, что гарантирует бережное отношение к памятнику архитектуры.

После завершения всех ремонтно-строительных работ будут демонтированы временные сооружения, а прилегающая территория парка будет восстановлена в первоначальном виде, с учетом всех требований по благоустройству и ландшафтному дизайну. Для минимизации неудобств для жителей и гостей города, основные работы планируется проводить в осенне-зимний период, что позволит сохранить привлекательность парков для отдыхающих в летнее время.

Не менее важной частью проекта является ремонт и реставрация гидротехнических сооружений, являющихся неотъемлемой частью исторической гидросистемы Царского Села. В 2025 году, благодаря федеральному финансированию, был заключен государственный контракт на ремонт моста-плотины XVIII века (Виттолова моста) в Екатерининском парке и Моста со шлюзом на Детском пруду в Александровском парке. Эти работы критически важны для обеспечения работоспособности всей системы и предотвращения дальнейшего разрушения исторических объектов. Параллельно, Государственный музей-заповедник «Царское Село» на внебюджетные средства начал реставрацию плотин XVIII века на Верхних прудах в пейзажной части Екатерининского парка. Все эти мероприятия свидетельствуют о серьезном подходе к сохранению исторического и культурного наследия России. Комплексный характер проекта, заключающийся в сочетании очистки водоемов, ремонта гидротехнических сооружений и благоустройства территорий, гарантирует долгосрочный положительный эффект и возвращение Царскому Селу былого великолепия. Проект призван не просто очистить пруды, а восстановить уникальную историческую экосистему, повысив при этом рекреационную ценность и туристическую привлекательность этого прекрасного места.

