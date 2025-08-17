ента новостей

20:14
«Зенит-2» в меньшинстве удержал победный счёт 2:1 в матче с дублёрами красноярского «Енисея»
19:51
Шесть петербургских боксёров выиграли сегодня свои бои на чемпионате России в Екатеринбурге – Шумков, Григорьев, Попов, Исмаилов, Зырянов и Ханапиев
14:54
«Ленинградец» в Рощино проиграл «Машуку-КМВ» со счётом 1:2, дважды пропустив с пенальти
22:54
Три петербургских боксёра победили своих соперников сегодня на чемпионате России в Екатеринбурге – Илья Попов, Иван Григорьев и Андрей Тюфяков
21:53
Нападающий «Зенита» Александр Соболев забил «Спартаку» и помог петербургскому клубу сыграть вничью со счётом 2:2
13:16
На чемпионате России по боксу в бою двух петербуржцев сильнее оказался Сергей Ярулин, а Эдуард Саввин получил травму, но победил в бою
11:24
Аляска приняла саммит: итоги встречи Путина и Трампа
11:08
Telegram не удаляет около 157,7 тыс. единиц противоправного контента
11:08
Microsoft шпионит за пользователями Chrome
09:22
В Петербурге проходит традиционный спортивный марафон «Сила России»
09:02
Петербург побеждает туберкулез: заболеваемость сократилась на 7%
08:01
Миграция авто: москвичи «вывозят» подержанные машины из Петербурга
07:59
Летние кафе «сдулись»: Невский проспект осиротел без веранд
23:23
На стартовавшем в Екатеринбурге чемпионате России по боксу выиграли свои бои петербуржцы Всеволод Шумков, Александр Зырянов и Шамил Исмаилов
22:40
Родившийся в Петербурге гроссмейстер Аниш Гири одержал красивую победу над Йорденом ван Форестом в Ченнаи, а победителем турнира стал Винсент Каймер
20:06
Петербургская шахматистка Алёна Гармаш заняла третье место на этапе Кубка России в Уфе, на очко отстав от победившей Анны Журовой
15:05
На проспекте Авиаконструкторов в ДТП пострадали байкер и его пассажир
14:57
В Петербурге изменится маршрут Туристического трамвая
12:24
Во Всеволожске на Южном шоссе столкнулись «Лэнд Крузер» и рейсовый автобус. Пострадали трое человек
11:57
В Ленобласти поймали курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионера из Сертолово
11:49
На КАД рефрижератор намерть сбил пешехода
11:41
В Петербурге задержали «дропа», обманувший пенсионерку с Тимуровской улицы
11:27
В Колпино задержали магазинного дебошира
11:18
Жителя Свердловской области задержали за обман пенсионерки с с улицы Сикейроса
11:09
Пенсионерка с Будапештской улицы отдала мошенникам 400 тысяч рублей
11:06
В парке имени 300-летия Санкт-Петербурга 8-летний мальчик на самокате пострадал после столкновения с велосипедистом
10:39
Ученые СПбГУ разработали коляску, управляемую силой мысли
10:06
Беглов поздравил петербуржцев с Днем археолога
09:50
Алиментщики Петербурга накопили долг в миллиард рублей
09:41
Жители Петербурга накопили почти 5 трлн. руб. за год
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » «Зенит-2» в меньшинстве удержал победный счёт 2:1 в матче с дублёрами красноярского «Енисея»

«Зенит-2» в меньшинстве удержал победный счёт 2:1 в матче с дублёрами красноярского «Енисея»

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Во втором тайме с поля был удалён петербуржец Никита Лобов.

Основная команда «Зенита» снова может позавидовать дублёрам «сине-бело-голубых»: команде Константина Коноплёва победить в Красноярске «Енисей-2» не помешало даже удаление. «Питерец.ру» напоминает, что главный «Зенит» буквально еле унёс ноги в матче со «Спартаком»: и Дугласа Сантоса удалили, и пенальти в ворота Дениса Адамова в концовке назначили. И если бы не глупое нарушение Барко при ударе с «точки» (двойное касание, так как у бьющего спартаковца «поехала» опорная нога), коллектив Сергея Семака явно проиграл бы в Москве в 5-м туре РПЛ.

Коноплёв выставил против красноярцев следующий состав: вратарь – Королёв, полевые игроки – Лобов, Терентьев, Лукиных, Вершинин, Чернов, Кондаков, Егурнев, Столбов, Барков и Тимур Иванов. Открыл счёт в середине первого тайма Никита Вершинин прекрасно исполнил штрафной удар, назначенный за фол против Столбова. А перед перерывом зенитовские дублёры забили хозяевам «гол в раздевалку»: подача Столбова – точный удар Егурнева – 2:0 в пользу «Зенита-2» после первой половины.

Второй тайм получился для гостей сложным: игрок «Енисея-2» Мамавко сократил отставание хозяев до одного мяча. По ходу второй половины был удалён Лобов, но «Зенит-2» отстоял гостевую победу – 2:1.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

28-07-2025, 18:08
«Зенит-2» одержал минимальную победу над «Тверью»: автором единственного гола стал Кирилл Столбов
22-07-2023, 02:46
Молодёжный «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом», хотя Константин Воинков сделал дубль
4-08-2023, 21:16
Молодёжный состав «Зенита» упустил перевес в два мяча и проиграл «Сочи», хотя Воинков снова забил
11-08-2025, 17:26
«Зенит-2» разгромил «Балтику-БФУ» со счётом 4:1 в 18-м туре первенства второй лиги
1-07-2025, 00:46
«Зенит-2» в результативном матче победил клуб «Луки-Энергия» со счётом 4:3
8-07-2025, 16:52
Победа «Зенита-2» в Раменском: Тимур Иванов заработал пенальти, отдал результативную передачу и сам установил итоговый счёт 3:1

Происшествия на дорогах

15-08-2025, 15:05
На проспекте Авиаконструкторов в ДТП пострадали байкер и его пассажир
15-08-2025, 12:24
Во Всеволожске на Южном шоссе столкнулись «Лэнд Крузер» и рейсовый автобус. Пострадали трое человек
15-08-2025, 11:49
На КАД рефрижератор намерть сбил пешехода
15-08-2025, 11:06
В парке имени 300-летия Санкт-Петербурга 8-летний мальчик на самокате пострадал после столкновения с велосипедистом
Наверх