«Зенит-2» в меньшинстве удержал победный счёт 2:1 в матче с дублёрами красноярского «Енисея»

Основная команда «Зенита» снова может позавидовать дублёрам «сине-бело-голубых»: команде Константина Коноплёва победить в Красноярске «Енисей-2» не помешало даже удаление. «Питерец.ру» напоминает, что главный «Зенит» буквально еле унёс ноги в матче со «Спартаком»: и Дугласа Сантоса удалили, и пенальти в ворота Дениса Адамова в концовке назначили. И если бы не глупое нарушение Барко при ударе с «точки» (двойное касание, так как у бьющего спартаковца «поехала» опорная нога), коллектив Сергея Семака явно проиграл бы в Москве в 5-м туре РПЛ.

Коноплёв выставил против красноярцев следующий состав: вратарь – Королёв, полевые игроки – Лобов, Терентьев, Лукиных, Вершинин, Чернов, Кондаков, Егурнев, Столбов, Барков и Тимур Иванов. Открыл счёт в середине первого тайма Никита Вершинин прекрасно исполнил штрафной удар, назначенный за фол против Столбова. А перед перерывом зенитовские дублёры забили хозяевам «гол в раздевалку»: подача Столбова – точный удар Егурнева – 2:0 в пользу «Зенита-2» после первой половины.

Второй тайм получился для гостей сложным: игрок «Енисея-2» Мамавко сократил отставание хозяев до одного мяча. По ходу второй половины был удалён Лобов, но «Зенит-2» отстоял гостевую победу – 2:1.