На проспекте Авиаконструкторов в ДТП пострадали байкер и его пассажир

Сегодня утром, около 08 часов 35 минут на перекрестке проспекта Авиаконструкторов и улицы Шаврова, где движение регулируется светофорами, произошло столкновение. Автомобиль «Тойота Камри», управляемый 32-летним водителем, двигался по проспекту Авиаконструкторов со стороны Долгоозерной улицы, где при выполнении маневра поворота налево, на улицу Шаврова столкнулся с мотоциклом «Судзуки», за рулем которого находился 24-летний мотоциклист. Мотоцикл двигался во встречном направлении по проспекту Авиаконструкторов.

В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист получил серьезные травмы, а его пассажир – травмы средней тяжести. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В настоящее время компетентные органы проводят расследование обстоятельств данного инцидента для установления всех деталей и причин произошедшего.